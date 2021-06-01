克蘭詩品牌公益月邀你一起為下一代+1　六月消費不限金額即加入「FEED計畫」捐餐送愛心

▲知名國際品牌克蘭詩自2011年以來，已攜手「FEED」捐贈超過36,112,596餐食給世界貧孩。（圖／台灣克蘭詩提供，下同）

消費中心／綜合報導

在關注企業社會責任（Corporate Social Responsibility，簡稱CSR）的氛圍之下，從國際品牌乃至在地中小企業，皆紛紛投入CSR行列，取之於社會、回饋於社會，更致力於對環境永續發展做出貢獻。知名國際品牌克蘭詩實踐CSR行之有年，力求為社會帶來更多正面光明的能量，承此精神台灣克蘭詩將六月訂為品牌公益月，將邁入第十周年的Clarins x FEED作為重點公益行動。

「你的每一次消費，都是在為你理想中的世界投票。」來自知名作家Anna Lappe的名言。在「環境永續」的大前提下，消費者的每一次消費，已不僅僅只是關注在「買到什麼」，更延伸至「購買行為所產生的附加價值」，現在我們買東西甚至不單純是為了自己，更是希望能對社會有所助益。

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▲克蘭詩實踐CSR行之有年，「Clarins x FEED」計畫已邁入十週年。

▲FEED於2007年由Lauren Bush Lauren（右三）創立。

克蘭詩自2011年以來，已攜手「FEED」捐贈超過36,112,596餐食給世界貧孩，對孩子來說，這不僅僅是飽餐一頓的價值，更是給他們一個健康學習、成長及生存的機會，給下一代更美好的未來，FEED於2007年由Lauren Bush Lauren創立，致力於消除兒童飢餓問題，並藉由與國際上其他地區的企業合作夥伴，將消費者購買的商品附加公益意義，轉換成提供給貧童的餐食，透過聯合國世界糧食計劃署，支持學校供餐計畫，也因此加入FEED計畫的產品都具有獨特數字，代表消費購買行為所換算而成的食物捐贈數量。

▲克蘭詩集團監事會主席Christian Courtin-Clarins致力於提升孩童受教權。

▲「Clarins x FEED」透過供餐計畫讓更多孩童能到校接受教育，邁向不一樣的人生。

而國際品牌克蘭詩集團監事會主席Christian Courtin-Clarins則因秉持著「人道關懷、慷慨精神以及開放的胸襟，三者並存的美麗才真正值得奉獻與追求」的品牌信念，從2011年開始響應FEED計畫，世界上有許多貧童因經濟條件不佳而迫使他們必須將「生存」放在「受教育」之前，透過供餐計畫讓受教育成為孩子們就學的其中一項誘因，讓孩子足以溫飽之餘，也能透過教育提供孩子們開創未來、邁向不一樣的人生的機會。

來自馬拉威的學童蘭吉佐就分享到：「因為傳染病的關係，我沒有辦法再到學校上課，我很想回到學校學習，自從學校停課以後，我再也沒有機會吃早餐，所以每天都餓著肚子，今天可以再回到學校吃早餐真的很高興。我喜歡數學，長大以後想要當醫生，就可以在醫院裡幫助需要幫助的人。」

▲▼6/1～6/30，在克蘭詩臨櫃或官網的首筆消費不限金額皆可直接加入FEED愛心計畫，由克蘭詩代表顧客捐出7份餐食，並將以環保材質製作的「2021 FEED限量化妝包」免費送給顧客，感謝愛心響應。

貫徹人道關懷精神，台灣克蘭詩亦進一步將此做法落實至台灣在地偏鄉，從2016年起，連續6年支持喜憨兒基金會「送愛到偏鄉」計畫，迄今已捐贈超過2,500個餐盒，前進至37所偏鄉校園，此行動不只為偏鄉學童帶來更多資源，認購餐盒的方式，也創造了喜憨兒的就業機會。六月是台灣克蘭詩的品牌公益月，6/1～6/30，在臨櫃或官網的首筆消費，不限金額都可直接加入FEED愛心計畫，由克蘭詩代表消費者捐出7份餐食給世界貧童，同時還能將以環保材質製作的「2021 FEED限量化妝包」帶回家，你的一次消費行為，同時替國際上的貧童、台灣偏鄉學童以及喜憨兒帶來看似微小實則關鍵的幫助，創造出意想不到的感動，克蘭詩等你一起來為下一代+1。

了解更多 Clarins x FEED https://bit.ly/2R8mBiD