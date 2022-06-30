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社會 社會焦點 保障人權

1歲男嬰被毆顱內出血！黑心保母起訴　頭蓋骨接回...5月底終出院

▲豐原醫院表示，易姓男嬰在5月底左右順利出院，後續仍待觀察。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

記者許權毅／台中報導

台中豐原4月一名易姓男嬰疑遭夏姓保母虐待，導致顱內出血昏迷，所幸5月昏迷指數恢復到12，5月底狀況轉好已出院。另外，雖然夏姓保母對於犯行全盤否認，台中地檢署調查後認定她犯行明確，依對兒童重傷罪起訴，並依兒少法要求法院加重其刑。

檢警調查，4月25日晚間夏女將男嬰送至部立豐原醫院搶救。院方表示，男嬰頭部有明顯傷勢，研判有外力造成顱內出血，身上也有多處瘀傷，夏女原先表示是「喝奶噎到」、「咬到舌頭」，後來面對警方訊問又說是「男嬰自己撞到的」，說詞不斷反覆。

▲檢方對涉虐夏姓保母求處加重刑期。（圖／ETtoday資料照）

事後夏女被裁定收押禁見，檢方認為男嬰傷勢是她施暴造成，依故意對兒童犯傷害致重傷罪起訴，並依照兒童及少年福利與權益保障法，聲明法院加重其刑。

豐原醫院表示，男嬰在5月中旬昏迷指數恢復到12，腦壓下降、頭蓋骨順利蓋回，於5月底狀況轉好出院，但後續仍需要監測觀察，並且可能需要復健。

檢方起訴指出，夏秋瑾有保母證照，但並未登錄為保母，她從今年二月起，受僱廿四小時照顧男童，4月24日晚間，父母將男童送到夏女住處時，男童身體並無異狀，沒想到隔日晚間，男童卻顱內出血、癲癇、嘔吐，進而昏迷，夏才與丈夫將男童送醫急診。醫院緊急手術後，男童仍有左側肢體無力、站立不穩、左手取物不穩、左眼視力損害等後遺症。

另一方面，檢方調查時，夏女全盤否認犯行，她辯稱幼童臉上的傷勢，是她見男童昏迷，叫喚拍打造成，她沒有對男童施暴，也不知男童為何顱內出血，台中地檢署調查後，認定她犯行明確，依對兒童重傷害罪起訴。

另外，社會局追查夏女雖有保母人員技術士證，但無向社會局登記取得居家式托育服務登記證書，還違法收托幼兒數多達15人，甚至在遭羈押期間，向其他托嬰家長謊稱「因家人確診，所以短期內無法收托」，後續社會局依兒少權法重罰20萬元，並於6月16日，以對兒童有身心虐待行為，公告夏秋瑾名字。

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