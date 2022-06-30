高雄會變天嗎？他曝柯志恩2大優點　「綠營對她很感冒」

▲國民黨中常會提名高雄市長參選人柯志恩。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨29日徵召智庫執行長柯志恩參選2022高雄市長，民進黨前立委沈富雄分析，大家知道柯志恩要當選很不容易，但她有些優點，也讓綠營現在很感冒。

國民黨中常會正式徵召柯志恩，對戰民進黨高雄市長參選人陳其邁。柯志恩表示，國民黨在高雄經歷太多事情，一開始希望能提名在地人選，但在地議員有共識，希望國民黨翻轉在高雄局勢，以「北漂媽媽」之姿回到高雄。

藍營確定提名柯志恩的消息傳出後，民進黨立即展開圍剿策略，猛攻柯志恩口誤把高雄衛武營說成「大武營」，試圖打造「草包市長2.0」的帽子扣到柯志恩頭上，但被歸類為知識藍，又是媒體出身的柯志恩火速回應，她說得不夠精準、口誤，但蔡總統日前也將自家候選人名字說錯，卻無人敢吭聲，呼籲綠營不需要過度放大打口水戰，但若是市政議題都歡迎指教。

沈富雄分析，柯志恩一開始對參選抵死不從到最後同意，讓民進黨非常在意，而她現在表現好，自從浮出檯面後也幾乎沒有失言，「每一句話都很動聽」，所以也讓對手很感冒。

對於參選，柯志恩清楚這一仗勝算極低，但仍打算打出自己的選戰風格與高度，預留未來更上一層樓的政治爆發力，也已經有操盤手的腹案人選，不是傳統的國民黨操盤手，選戰策略也將會以「空戰」為主攻。