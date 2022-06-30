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大陸 大陸焦點 特派現場

媽難產寶寶手臂被拉斷！　醫院竟回：不拉斷出不來

▲▼ 。（圖／搜狐）

▲郭女上網發文爆料。（圖／搜狐）

記者崔子柔／綜合報導

河南省一名郭姓女子日前在周口市太康縣第二人民醫院生產，結果寶寶的手臂被拉斷，院方稱「不拉斷這個嬰兒就出不來」，並提出30萬元人民幣（約130萬台幣）的和解金，不過郭女始終不接受，目前其他醫師評估孩子需進行最短10至12年的治療。

根據《搜狐新聞》報導，郭女近日在網路上發文爆料，她去年10月21日在第二人民醫院生產時，出現難產現象，但當時醫師未與她溝通，沒有詢問是否要改為剖腹產或進行陰道側切，就「強行將胎兒拉出」，造成寶寶左上上臂的臂叢神經被拉斷。

郭女提到，寶寶出生時體重3650公克，不僅上肢臂叢神經損傷，還有新生兒窒息、肺炎、心肌損害、顱內出血等症狀，並於生產同月25日轉院治療，現在寶寶的左手「已處於癱瘓狀態」。

第二人民醫院院方則在本月28日表示，這是生產過程中無法規避的現象，「不拉斷這個嬰兒就出不來」，並提出30萬元人民幣的「一次性賠償和解金」，稱對「分娩性臂叢神經損傷」的醫療事件，賠償金額都在27萬元人民幣左右，是見其生活不易才協商給郭女30萬元。

不過郭女仍未接受賠償金，並稱寶寶現在才8個月大，未來還要進行至少10多年的復健治療，「30萬夠用嗎」。院方則表示，若郭女不滿意，可以透過法律途徑解決此事。

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