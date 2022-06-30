南投+881！長照人員可供居隔長輩緊急服務　41藥局可送藥到府

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數881例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數881例，截至6月29日累計確診人數5萬6501例，居家隔離人數2222例，今日解除隔離人數713例，居家照護人數5231例；新增5人死亡，包括90歲以上2人、80至89歲2人、70至79歲1人，皆罹患慢性疾病，未接種疫苗2人、接種1劑2人、2劑有1人，累計死亡161人。

南投縣衛生局指出，衛福部疾管署6月1日公告「到宅提供長照服務之COVID-19防疫注意事項」，建議服務對象完成完整疫苗接種後，再接受服務；未完成完整疫苗接種者，首次接受服務前應自費提供3日內抗原快篩、PCR檢驗陰性證明，或3個月內由衛生機關開立之解除隔離治療通知書（5歲以下失能者不適用）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲長照工作人員與居隔長輩或家屬約定後可提供緊急服務。（圖／南投縣政府提供）

因此除長照營養餐飲服務外，居家隔離（含確診）、居家檢疫、自主防疫者則原則上不提供服務；若有急迫性必要服務需求，工作人員及服務個案（或其家屬）雙方得於知情合意下提供服務，服務時全程需著防護裝備，及佩戴N95或密合度良好之口罩。

衛生局長陳南松呼籲，尚未完整接種新冠肺炎疫苗的長者，儘速前往合約醫療院所或衛生所接種疫苗，除減少染疫衍生中重症的風險，也免陷無法接受長照服務的窘境；民眾如有申請長照服務需求可撥打全國統一專線1966，或電洽南投縣衛生局長期照顧管理中心專線049-2209595，亦可多加利用縣府衛生局長期照顧網路線上申請服務。

▲南投縣有41家社區藥局藥師可提供送藥到府服務。（圖／南投縣政府提供）

另為守護親鄉健康，南投縣社區藥局已立即啟動「藥師送藥到府」服務，以因應全縣大眾運輸不便的情形及獨居者用藥需求；衛生局表示，目前共有41家社區藥局提供送藥到府服務，COVID-19確診者透過視訊看診後，針對無親友代領的鄉親，社區藥局與確診者約定時間提供送藥到府及藥物諮詢服務，確保確診者能安心取得藥物，至今已提供超過4000人次的服務。

衛生局提醒，確診者可透過本縣提供「居家照護遠距診療」院所看診，至衛生局網站公告區「居家送藥」（https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEryKZ5z3-YbTz-c9K2zGsm-OfTkz9At/edit#gid=1570957733）搜尋鄰近藥局，和藥師聯繫提供照護。