快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

▲網紅閃亮亮。（圖／翻攝閃亮亮臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

當初因販售紅豆餅出名的網美「閃亮亮」29日晚間發布聲明表示，閃亮亮這名字與演藝大前輩吳鴻凱撞名，多年來造成對方困擾，因此決定改回本名「蕭芷渲」，「今天這是我人生中很重要的里程碑，蕭芷渲Iris接下來的路交給妳了！」

「你好，今天開始我不再是閃亮亮了。」閃亮亮29日在個人臉書發文表示，這幾年發生了很多事情，很感激一直相伴的家人、朋友們，以及喜歡她的粉絲觀眾們，「謝謝你們的陪伴與支持，讓我能夠越來越自在的生活，讓我無數次掉進深淵裡，都能夠再次爬起來。」

▲閃亮亮宣布改名為蕭芷渲。（圖／翻攝閃亮亮臉書）



閃亮亮說，身在台灣的我們對於改名字，多半是為了轉運圖個吉利，或是不喜歡自己的名字，但對於她而言，簡單只是一個階段的改變而已，改變後的好壞是自己決定的，而不是名字帶給你的，因此「蕭芷渲來了」。

閃亮亮表示，閃亮亮這綽號是過去同學幫她取的，且這個藝名跟演藝大前輩吳鴻凱撞名，這些年來也造成對方許多困擾，真的感到非常抱歉，「謝謝閃亮亮Iris這些年所帶給我的經歷，今天這是我人生中很重要的里程碑，蕭芷渲Iris， 接下來的路交給你了！」

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