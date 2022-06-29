少子化衝擊＋不能漲學雜費　公私立大學齊聲喊「電費凍漲」

▲包括國立大學校院協會在內的四大公私立大專校院團體，要求比照高中電費凍漲。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

經濟部拍板7月1日起產業用電大戶電價調漲15%，高中以下學校電價不漲，但大學恐比照用電大戶漲價，包括國立大學校院協會與科技大學校院協會、私立大學校院協進會與私立科技大學校院協進會暨專科學校教育聯盟等4個公私立大專學校院協會與協進會，今（29日）不約而同發出聲明要求電費凍漲，並指大學面臨少子化衝擊，學雜費調漲又連年遭管制，要求應比照高中以下學校不調漲電費。

電價審議委員會決議7月起平均電價將調高8.4%，經濟部也拍板從7月1日起，產業用電大戶電價調漲15%高壓以上產業用電大戶調漲15%，高中以下學校電價則不漲，但大學恐比照用電大戶漲價，引發四個公私立大學校院協會與協進會在今天發出聲明，齊聲要求電費凍漲。

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國立大學校院協會與國立科技大學校院協會指出，若以調漲15%計算，每校每年將多增加數百萬到上千萬元不等的電費支出，對面臨少子化衝擊，學雜費調漲又連年遭管制的大學而言，是筆沉重的負擔，而大學非營利事業，肩負培育人才與探究知識的重任，為維持台灣國際競爭力，不應讓暴增的電費支出，分食有限的高教預算，應比照高中以下學校凍漲大學電費。

私立大學校院協進會與私立科技大學校院協進會也表示，大學雖為高壓用戶，但以公益和教育為本，性質和用電大戶不同，呼籲政府應比照高中以下學校不調漲，平等對待大學。

兩私大協進會指出，目前無論公私立大專院校均受少子化衝擊，使各校經費支應窘迫，尤其私立大專校院受到現行高度管制而無法依據實際需求調整學、雜費收入，既然是公共利益因素而為高度管制，政府應更強化公益補助。