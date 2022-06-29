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7旬翁身體健壯突罹肝癌「5個月離世」　原因竟是吃太多饅頭

7旬翁身體健壯突罹肝癌「5個月後離世」　竟是吃太多饅頭

▲大陸一名70歲老翁，每天早上都會健身，沒想到罹患肝癌，原凶竟是饅頭。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

吃太多會沒命！大陸有一名70歲劉姓老翁，每天早上都會健身，因此身體相當健康，很少生過什麼病，沒想到某天突然感覺不適，起初他以為只是沒有好好休息，並沒有太在意，但是過沒幾天情況更加嚴重，檢查發現肝臟長了惡性腫瘤，經過將近半年的治療，仍沒有戰勝病魔，遺憾離開了人世，背後原因竟是因為吃太多饅頭。

根據《搜狐》報導，老翁身體一直以來都很好，某天腳和腿開始變得不靈活，身體感覺疲憊，還伴隨嗜睡的情況，一開始他認為自己沒有休息好，於是休息了2天，情況有稍微緩解，但沒多久情況加劇，不但臉色變差，還時常腹痛、腹瀉，整個人明顯又老了幾歲，讓妻子擔心：「是不是身體出問題？」

於是，老翁在妻子的陪同下到醫院做檢查，結果讓他震驚不已，報告顯示他罹患肝癌，而且朝惡性腫瘤的方向發展，必須馬上住院治療。不過，由於他年事已高，身體的恢復能力和免疫力都有限，只能保守治療。無奈經過5個月治療，老翁仍不幸離世。

到底老翁為何罹患肝癌？原來他是道地的北方人，喜歡吃饅頭，為了撿便宜，總是到超市買半價打折的饅頭，沒吃完就放冰箱，導致冰箱內的饅頭越來越多，根本吃不完。即使饅頭已經發霉，他還是捨不得扔，僅把不好的部份去掉，其他的繼續食用。

然而，發霉的饅頭裡面已經產生有害物質和黴菌，常吃會導致肝臟細胞遭到破壞，進而影響身體健康。老翁就是長期食用發霉的饅頭，以致於肝臟內的毒素越來越多，最後罹患肝癌。

醫師提醒，食用剩飯和醃菜，也會誘發肝癌。剩菜剩飯在經過4小時後，食物中會產生亞硝酸鹽，這種物質在肝臟累積容易發生肝硬化，長時間下來容易演變成肝癌；醃菜也含有亞硝酸鹽，過度食用就會誘發肝病。

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