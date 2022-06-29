邊境開放「商務客、國人」優先　陳時中：會再下開到可組團出國玩

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心入境檢疫鬆綁「3+4」屆滿2週，各界都關心每週入境2.5萬人上限是否能放寬，也希望暑假能出國玩。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，未來邊境放寬還是以商務客、國人返台優先，之後邊境一定會開到讓大家可以組團出國玩，不過要一步一步來。

指揮中心6/15放寬入境檢疫縮短為「3+4」，以入境日為第0天起算，屆時民眾只要完成3天居家檢疫，就可進入4天自主防疫。入境民眾於4天自主防疫期間，仍須以一人一戶為原則，家人不得回來該地點共同居住。後4天自主防疫期間想變更住宿地點，可經地方政府同意後簽具異動聲明書，地點更換也以一次為限。

陳時中表示，暑假是否能組團出國玩，還須看交通單位與指揮中心的研判，但交通單位目前尚未提出這項訴求。而世界各國邊境開放，7月也是一大關鍵，指揮中心日前開放邊境的目的，也是希望促進經濟活絡，增加商業活動機會，此外，暑假也是留學生返台的高峰期，目前也在規劃如何在有限的開放下讓旅外國人返台。

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至於國人關心的組團出國旅遊，陳時中表示，雖然不是現在努力的方向，但相信邊境一定會開到讓大家可以組團出國去，只是要一步一步來。