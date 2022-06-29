快訊／首批Novavax疫苗50.4萬劑將於明上午抵台

▲諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗。（圖／路透社）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，我國自COVAX管道購買200多萬劑Novavax疫苗，首批50多萬劑預計明（6/30）上午到貨。指揮中心表示，疫苗完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。本批效期至今(2022)年9月30日。

Novavax疫苗與台灣高端疫苗同屬「蛋白質次單位疫苗」，為美國諾瓦瓦克斯（Novavax）藥廠所研發。食藥署通過適用於18歲以上成人主動免疫接種以預防COVID-19，用法用量為施打兩劑，每劑0.5毫升（含5毫克的SARS-CoV-2棘蛋白），兩劑（基礎劑，也就是第一、第二劑）施打間隔3週。

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衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家拍板，Novavax疫苗接種對象，18歲以上民眾可接種基礎劑、基礎加強劑，以及第1次、第2次追加劑（也就是一般人的第3劑、第4劑），且可和其他廠牌交替接種。

指揮中心發言人莊人祥昨下午在記者會表示，Novavax來台後需要經過14天封緘檢驗，最快7/14才能開打，不過，食藥署長吳秀梅昨日透露，Novavax已先將實驗標準品寄來台灣，也通過食藥署測試，屆時疫苗抵台後，只要7天就可放行，有望提前到7/7開打。

Novavax常見的副作用，包含注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痠痛或關節痛。而打第二劑的不適感會比第一劑強烈，不過整體而言，副作用屬於短暫且溫和。由於次蛋白疫苗一般而言比BNT或莫德納等mRNA疫苗副作用較低，莊人祥建議若有些民眾尤其長者對於施打一劑覺得會怕怕的話，也許可以選擇Novavax。

指揮中心指出，我國業於2020年9月18日與全球疫苗免疫聯盟(GAVI)簽署協議，承諾透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗，並於2021年到貨102萬劑AZ疫苗，預定於今年分批供應226.8萬劑Novavax疫苗。

▲Novavax明上午到貨。（圖／指揮中心提供）