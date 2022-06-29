快訊／口罩解封還要再等等！指揮中心：7月維持現行防疫措施

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(29)日宣布，考量全台已進入大規模流行階段，且境外移入BA.4及BA.5病例數持續增加，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，7月1日起維持現行戴口罩等防疫措施。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心指揮官陳時中表示，之前人流下降，但這一兩個禮拜大家趨向比較輕鬆，各景點陸續都有人潮，但因為還有單日4萬多例，大家還是要忍耐一下，把口罩戴好，請大家一起配合，這是非常重要的一哩路。

陳時中呼籲，民眾仍要維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，出入公共場域落實體溫量測等相關措施，另疫苗接種是避免感染及降低因感染造成重症、住院或死亡風險最有效的方法，尚未完全接種的民眾，儘速完成COVID-19疫苗接種。

相關規定如下：

一、現行戴口罩規定維持不變，除例外情形時得免戴口罩，外出時仍應全程佩戴口罩：

(一)唱歌時，維持須戴口罩。

(二)下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1.室內外從事運動。

2.室內外拍攝個人/團體照。

3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者。

4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。

5.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。

6.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。

7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

(三)外出時有飲食需求，得免戴口罩。

(四)於指揮中心或主管機關指定之場所或活動(例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等)，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

二、營業場所及公共場域(含交通運輸)：應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

三、賣場、超市、市場：依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。

四、高鐵、臺鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區除外)、國內航班等交通運輸：於運具內(車廂、船舶、航空器)開放飲食。

五、餐飲場所：應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。

六、宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。

▲7/1起維持現行防疫措施。（圖／指揮中心提供）