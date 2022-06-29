男撿「活屍」搭小黃開房間　一通神秘電話喊卡！結局大逆轉

▲女子指控酒醉時遭陌生男強行帶走，所幸她向熟識的警察求救脫困。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北高姓男子去年在東區路邊看到1名年輕的酒醉女子，直接就帶上計程車，指定要到新店旅館，女子驚嚇之餘，偷偷用IG向熟識的警察求救，警察根據計程車號查出運將電話，打手機請運將轉向開到派出所，女子立刻下車提告強制罪，但台北地檢署調查，當時是高男先坐進計程車，女子並未受強暴脅迫上車，29日處分不起訴。

女子提告指控，她完全不認識這名年約40歲的高姓男子，2020年12月間，她和朋友聚餐時喝了點酒，走在東區路上準備回家時，突然就被高男搭訕，等她回神時，發現自己已經在計程車上，身邊坐著陌生男子，趕緊用IG聯繫警察朋友，並告知計程車號求救，警察則製作職務報告，透過公務系統查出運將電話。

就在計程車開到高男指定的新店某旅館前的時候，運將接到警方電話，要求他馬上把車子開到派出所，女子下車後立即報案，高男則當場被以現行犯逮捕移送法辦，原本辦案人員認為，高男可能試圖撿屍，但高男矢口否認，辯稱女子意識清楚，自願跟他一起去開房間的。

最後女子僅控告高男強迫她上車，涉嫌強制罪，但檢察官調查，高男在路邊並未與女子有密切的肢體接觸，甚至是高男先上計程車後，女子才跟著坐進後座，看不出女子受到強暴脅迫的樣子，因此最後以犯罪嫌疑不足等理由，處分不起訴高男。