奶粉被婆婆下毒手！媳婦見「1眼神」震驚：她巴不得我早點死

▲婆媳如何相處一直是一大難題。（示意圖／CFP視覺中國）

記者朱祖儀／綜合報導

女性嫁進夫家後要如何和另一半家人相處是一大難題，尤其婆媳之間問題更嚴重。一名媳婦先前發現身體出狀況，之後看到婆婆的一個眼神，才驚覺是對方在奶粉裡動了手腳，巴不得她早點死掉，「沒想到婆婆對我的恨意這麼深」。不少人看到後驚呼「好可怕！」

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」分享真實故事，表示那名媳婦婚後和婆婆同住，但經常發現對方會丟掉她放在冰箱的食物。一開始婆婆解釋東西放久了不新鮮，吃了對身體不好，所以才拿去丟掉，後來她無意間聽到對方和朋友的對話，「我跟妳說喔，要讓一個人早點死，就把她沒吃完的食物丟掉。當那個人在人世間的福氣用盡時就得回去了」，才驚覺原來婆婆的恨意竟如此深，想置她於死地。

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▲媳婦驚覺奶粉被婆婆動了手腳。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不僅如此，媳婦有段時間時間發現身體狀況有異，去找中醫調理身體，醫師叮嚀平時要多留意自己吃的東西，她才想起平時早上都會泡牛奶來喝，「難道是奶粉出問題了嗎？」在奶粉蓋子上做了記號後，真的發現有別人動過罐子。

等到小孩放學回家，媳婦就在婆婆面前泡了2杯牛奶，一杯自己喝、一杯給小孩，「當下看到婆婆露出些許驚恐的眼神」，隨即知道是對方下了毒手，「既然妳那麼希望我死，那我就帶著妳的孫子一起去死」。而這段婚姻最後也走不下去，媳婦發現老公外遇，加上婆婆先前的惡行，決定離婚並帶走孩子，如今婆婆也已經離世。

不少網友看到故事後全都傻眼，表示「若真的在奶粉裡放東西也太歹毒了吧！就算再討厭一個人有必要這樣嗎」、「失福氣的是丟的人，不是沒吃完的人」、「那個婆婆自己做的事情，要自己承擔喔」、「我會改成每晚都跑牛奶給她兒子喝」、「東西誰丟的就是誰消秏福報啊，當然是起心動念不善的婆婆要擔這個惡果」。