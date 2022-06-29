老師太正神似Angelababy　「奶爸搶接小孩」媽媽們不爽逼園方開除

▲中國一名幼兒園女老師因為長得太漂亮，遭到學生媽媽們要求園方解雇。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

這年頭老師不好當，不只要應付難搞的孩子們，課後還要面對恐龍家長，就連顏值太高也會被刁難。中國一名幼兒園年輕女老師就因為有張清秀臉蛋，很多奶爸因此搶著到校接孩子放學，引起學生媽媽們的不滿，要求園方解雇該名女老師。

根據中國《搜狐新聞》報導，該名幼兒園女老師不僅沒有不適任的行為，上班時的打扮也拿捏得當，只因擁有一張深邃的混血臉蛋，無故招惹了學生們的媽媽。報導指出，因為濃眉大眼的女老師長得太漂亮，導致很多學生的爸爸搶著到校接孩子放學，進而使他們的另一半心生嫉妒，要求園方解雇這名女老師。

▲中國一名幼兒園女老師因為長得太漂亮，遭到學生媽媽們要求園方解雇。

所幸園方並沒有理會媽媽們的無理要求，但這次事件已給女老師留下了陰影。面對如此無禮的威脅，中國網友直呼太離譜，紛紛聲援女老師「別人長得好看就逼別人辭職有點過分了」「嫉妒的人太多…」也有人說女老師有明星臉，神似中國女星Angelababy，歪樓表示「糟糕，是心動的感覺」「想重上一次幼兒園」。



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