一單50元！台北外送員雨瀑中送餐　同行見19秒驚險片勸：拉休吧

網搜小組／鄺郁庭報導

北市今（24）日午後雷聲陣陣，之後下起超狂雷陣雨，造成多處路樹倒塌，情景仿若颱風天。有外送員拍下一段冒雨騎車的影片，短短19秒讓同行驚呼，「這個絕對下線回家休息」、「連停等紅燈都快被吹走吧！還有東西掉下來耶」、「拉休吧！這雷雨太危險了。」

▲19秒影片讓同行狂勸原PO拉休。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

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「一單50，母湯喔！」一位台北外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出影片，可以看到他在等紅燈時，拿起手機拍下眼前畫面，只見雨下得相當大，加上強風暴吹，幾乎快看不清前方路況，時不時還伴隨著閃電。

此外，整排路樹都在晃動，樹葉、果實還紛紛被吹落，連前方機車騎士都要很努力穩住車身才站得住。原PO也在留言處透露，這影片是1小時前拍的，當時他剛好經過總統府旁，

影片一出，底下網友紛紛勸他拉休，「先休息吧，安全第一呀」、「趕快回家啦！這天氣真的不開玩笑」、「找個地方吃飯吹冷氣了」、「真心建議回家休息，風看起來很大，雖然不確定484真的大，但不想被路上各種奇怪東西砸」、「這種我拉休，命重要」、「難怪熊貓直接跳加碼」、「這種我先回家比較安全」、「芒果根本手榴彈」、「250都不接啊！」