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奇萊北峰標示牌被拆！太管處「扛水泥爬7公里」上山修復　影片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

太魯閣國家公園奇萊北峰山頂有一個名牌，是每位前往挑戰的登山客登頂後必拍照的打卡點，不料日前卻遭一名張姓登山客拔起，引發網友憤怒撻伐。太魯閣國家公園28日會同山友一起背水泥登頂，順利把被破壞的山頂名牌重新固定好，希望未來不要再有人做出破壞公物的行為。

奇萊北峰海拔高度3607公尺，單程距離約為7.7公里，一般往返約需2至3天，為台灣百岳十峻之一，步道北、西、南面均為斷崖，僅東面為草原緩坡，是國內進階熱門登山路線；而奇萊北峰山頂設有一等三角點及山頂名牌更是山友成功登頂拍照必備的打卡點。

▲▼奇萊北峰山頂標示牌遭破壞　太管處派人揹水泥上山修復。（圖／翻攝自記者爆料網）

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▲太管處與志工28日背水泥上山修復遭破壞的名牌。（圖／翻攝自記者爆料網）

不料近期有一名張姓登山客在IG限時動態發布登山照，照片中他一手抓著山頂名牌，一手面對鏡頭比出中指，但明顯能看見名牌的尾端都還連接著鋼筋及泥土，一旁的地上也有被挖掘的痕跡，顯然是被硬生生拔起，照片一出立刻激起廣大網友的怒火。

太魯閣國家公園管理處知情後，除了依法對當事人開罰3000元罰鍰、1年內禁止再次入園登山外，也將對其求償山頂名牌的修復費用，也一邊準備材料一邊安排人力前往修復名牌。

有熱心的山友28日分享，太魯閣國家公園與志工們帶著水泥等器具，前往奇萊北峰修復山頂名牌，希望未來不要再有人做出破壞公物的行為。

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