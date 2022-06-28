下班注意「12縣市大雨特報」　週末颱風攪局迎雨！各地雨時出爐

▲台灣南邊海域正有熱帶系統發展中。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

下班留意大雨，中央氣象局發布大雨特報。明日受到東南風水氣增多影響，迎風面的東半部、恆春半島、高屏山區整天斷續有雨，其他地區則須留意午後雷陣雨。週五起到週末期間，熱帶系統或颱風靠近廣東沿岸，大低壓帶接近台灣，天氣更加不穩定，東半部、南部整天有陣雨，中部以北午後雷陣雨較為明顯。

氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(28)日嘉義以南地區及雲林以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象專家吳聖宇在臉書粉專天氣風險貼文中指出，明後兩天來自東南風的水氣有逐漸增多的趨勢，迎風面包括花蓮、台東、恆春半島甚至高屏山區等地可能一整天都會斷斷續續有短暫陣雨的機會，西半部山區到了午後仍將持續會有熱對流發展擴散帶來雷雨的情況，整體天氣會變得比較不穩定一些。

週五到週末隨著南海的熱帶性低氣壓或是颱風逐漸靠近廣東沿岸，與它相關的整個低壓帶也會跟著北上到台灣附近，大氣狀態會變得更加不穩定，水氣也將更為增加。

▲下班通勤時間迎雨，氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

屆時東半部及南部、恆春半島等地一整天有短暫陣雨或雷雨，中北部地區雲量增多，仍是以午後熱對流雷雨為主，但是出現旺盛熱對流帶來大雷雨的可能性提高不少，換言之，週末假期天氣較不理想。

另外，目前在南海有一個低氣壓正在逐漸發展，範圍寬廣但是結構較為鬆散，未來這1-2天內有機會先增強為熱帶性低氣壓，到了週末期間靠近廣東沿岸時甚至有可能進一步增強為今年第3號颱風「芙蓉」。另外菲律賓東方海面也正有熱帶擾動發展中。

而颱風雖然不直接威脅台灣，但是跟它相關的大範圍低壓帶將在這個週末北上到台灣附近，除了影響週末期間的天氣外，甚至有可能一直到下週三都會受到低壓帶的影響，各地降雨機會較高，熱對流發展也會比較旺盛，持續有大雷雨發生的可能性，預期要等到下週的後半段，太平洋高壓增強，天氣才會逐漸回穩。