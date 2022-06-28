誰是台劇最強霸主？　全場激推「1神作」不輸韓劇

▲誰是近10年台劇霸主？話題引網友熱烈討論。（圖／翻攝Facebook）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣電視劇近年來爆發式突變！不僅題材更多元、更有深度，製作水準更是一年比一年提升，深受海內外觀眾熱愛。對此，就有網友好奇提問「近10年的最佳台劇是哪部？」貼文曝光後，引發一票劇迷激推《俗女養成記》不輸韓劇。

「大家覺得第一台劇是哪部？」有一名網友今日在批踢踢以「近10年的最佳台劇是哪部」為題發文指出，《犀利人妻》上檔距今已12年了，雖然台劇被韓劇碾壓，但還是有些不錯的作品吧？他也點名自認優質的台劇《我們與惡的距離》、《華燈初上》、《村裡來了個暴走女外科》。

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▲《俗女養成記》獲得許多網友一致推崇，不輸韓劇。（圖／翻攝俗女養成記Facebook、PTT）

文章曝光後，立刻引起許多網友熱烈討論，「我覺得《最佳利益》不錯」、「推薦《想見你》」、「《麻醉風暴》、《出境事務所》跟《我們與惡的距離》」，不過也有網友感嘆，「《台灣霹靂火》後再無台劇」。

其中，最多網友推薦嚴藝文、陳長綸編導，由謝盈萱主演的《俗女養成記》品質不輸韓劇，「別的不說，《俗女》的台詞對白是我看過台劇裡最自然的，不會為演而演，當然劇情見仁見智，無法滿足所有人，我個滿愛的」、「只推《俗女養成》」、「《俗女養成記》完全不輸韓劇吧！雖拍攝預算看起來輸慘，但故事劇情跟細節都很不錯」。

▼劇迷高度評價《俗女養成記》。（圖／公視）