士林新書店誕生！北藝青鳥「BOOKS書櫃」+玻璃帷幕打造陽光閱讀角落

▲士林新書店誕生！位於台北表演藝術中心2樓，北藝青鳥書店十分明亮。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

隨著士林新地標「台北表演藝術中心」誕生，也有商家陸續進駐，其中位於2樓的青鳥書店日前開幕，成為士林區少數的書店。空間除了有建築本身特別的「波浪玻璃帷幕牆」，加上醒目的BOOKS字型書櫃，充滿設計感，並有容納50到70人的講座空間，打造充滿陽光的閱讀角落，讓讀者們在此交流思想。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼巨型BOOKS書櫃，呼應北藝中心建築的波浪玻璃帷幕牆。（圖／臺北表演藝術中心）

「北藝青鳥書店」位於北藝中心2樓角落，由青鳥文化制作邀請吳透「硬是設計」打造，以一座巨型BOOKS書櫃，呼應北藝中心建築的波浪玻璃帷幕牆，整體空間十分明亮，選書方面以藝術、設計、人文書籍為主。

▲▼選書方面以藝術、設計、人文書籍為主。（圖／蔡傑曦攝影／青鳥提供）

而櫃檯特別設計「拱門」也是書店的亮點，創造基底是出自Michael Wu創辦的帝稚石，色澤是深淺不一的綠灰，而仔細看它的紋路是深入石塊，並在其上有白色的痕跡。青鳥書店創辦人蔡瑞珊介紹，吳透是親自到訪Michael Wu創業的工作室，繪製出七道光譜，象徵知識的拱門設計圖，經過繁複的工法與製造完成。

▲▼櫃檯特別設計象徵「知識的拱門」也是書店的亮點。（圖／蔡傑曦攝影／青鳥提供）

拱門的七道光，呼應位於北藝中心1樓的「VERSE baR」光譜，而在拱門內還有一隻飛翔的青鳥，吳透說，「青鳥在知識的拱門裡，可以往外飛翔，他擁有自由選擇的權利。」期待這座拱門伴隨書店長久。

▲▼北藝青鳥書店，打造明亮的閱讀角落。（圖／臺北表演藝術中心）

青鳥書店總顧問張鐵志也提到，當初的企劃就是在2樓光亮的角落設立藝術書店，1樓VERSE baR則是提供咖啡、酒、輕食，兩種空間不同感受；但期望的不只是在北藝經營一個混種的文化空間，更希望與北藝中心這個台灣的新文化發電機，一起共創更多的可能。

▲書店一旁的休息區，民眾也能在此眺望捷運和山丘。（圖／記者林育綾攝）