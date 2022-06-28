記得退費！　北市公車、捷運7月1日起停止「有錢卡」服務

▲台北捷運。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

遠鑫電子票證股份有限公司日前宣布，有錢卡（HappyCash）於7月1日凌晨0時起終止北市聯營公車電子票證業務，北市公運處提醒民眾，可改持其他電子票證搭乘；而北捷也提醒，如有退費問題，可治車站詢問處詢問。

北市公運處23日表示，有錢卡（HappyCash）將於7月1日凌晨0時起終止北市聯營公車電子票證業務，現行有錢卡持卡人可改持悠遊卡、一卡通、愛金卡（icash）等電子票證搭乘本市聯營公車；而有錢卡的退卡退費及儲值金返還事宜，請持卡人可電洽遠鑫電子票證公司（02）7727-8999詢問辦理方式。

台北捷運公司也於27日指出，為配合有錢卡（HappyCash）終止服務，7月1日起，停止各車站有錢卡（HappyCash）消費扣款、加值及售卡的相關服務，如有任何問題，可至車站詢問處詢問或聯繫遠鑫公司客服專線（02）7727-8999。

至於有錢卡（HappyCash）6月及有效期限內常客優惠回饋金，北捷提及，持有旅客自2022年7月1日起至2023年6月30日止，可到車站填寫相關資料，北捷於查核確認後，將會寄發退費通知單，屆時旅客再攜帶通知單並提供一張加值卡片，限悠遊卡、一卡通或愛金卡任一種卡片前往車站辦理，確保自身權益。