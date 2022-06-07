「電商之都」杭州撒幣向「新電商」招手　元宇宙、社區團購都有補助

▲杭州發布22條新政吸引「新電商」進駐。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州有「電商之都」的美名，杭州市商務局近期再推出《杭州市人民政府辦公廳關於促進杭州市新電商高質量發展的若干意見》，針對新電商落腳杭州，提供22條獎勵補助新政。「新電商」有別於單純售賣商品的傳統電商，主要為運用5G、雲計算、物聯網、大數據、區塊鏈等新科技所產生的新業態。

▲杭州擁有完整的上下游產業，被稱為是電商之都。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，《意見》聚焦壯大新電商產業生態、構建新型產業鏈體系、打造全方位要素保障體系三方面。新電商則包括，平台電商、垂直電商、社交電商、社區團購、內容電商、生鮮電商、興趣電商、智慧電商、跨境電商、直播電商及元宇宙等。

▲新電商有別於只售賣商品的傳統電商，是圍繞新科技衍生出來的新業態。（圖／CFP）

在壯大新電商產業生態方面，大陸新電商企業落戶杭州，每年按其實際投資額的20%給予資助，最長不超過3年，累計不超過500萬元（人民幣，下同）；對本地年實際交易額在100億元以上的電商平台，給予不超過100萬元的一次性獎勵；對符合發展規劃、產業定位明晰、公共服務等配套功能齊全的新電商園區（基地），按其實際投資額的20%給予園區不超過500萬元的一次性資助；對企業應用新技術開發沈浸式消費場景、促進消費成效突出並具有可推廣價值的，按其實際投資額的20%給予資助，累計不超過100萬元。

在構建新型產業鏈體系方面，進入天貓、京東、抖音、快手或其餘電商平台銷售排行榜Top10的符合條件的新電商企業，給予100萬元的一次性獎勵。鼓勵創建電商新品牌，對圍繞國風國潮Z世代創建的本土電商新品牌，銷售額達到1000萬元，且近2年平均增速在20%以上（含）的，給予50萬元的一次性獎勵。對能夠整合設計、生產、服務、管理、營銷全流程，並形成特色品牌產品的供應鏈（選品中心）項目，按其實際投資額的20%給予補助，最高不超過300萬元。

在打造全方位要素保障體系方面，杭州計劃透過市級引導基金支持新電商發展，鼓勵社會各類風險投資等基金支持新電商產業發展；將新電商人才納入全市高層次人才分類認定；鼓勵新電商企業積極開展技術研發，提升數字（數位）消費體驗；支持新電商企業針對選品、營銷等環節開發軟件服務系統，對自行研發相關服務平台、系統並取得相關認證的項目，按其研發實際投入額的20%給予研發企業不超過200萬元的獎勵。

