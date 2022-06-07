　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「電商之都」杭州撒幣向「新電商」招手　元宇宙、社區團購都有補助

▲電商之都杭州。（圖／CFP）

▲杭州發布22條新政吸引「新電商」進駐。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州有「電商之都」的美名，杭州市商務局近期再推出《杭州市人民政府辦公廳關於促進杭州市新電商高質量發展的若干意見》，針對新電商落腳杭州，提供22條獎勵補助新政。「新電商」有別於單純售賣商品的傳統電商，主要為運用5G、雲計算、物聯網、大數據、區塊鏈等新科技所產生的新業態。

▲電商之都杭州。（圖／CFP）

▲杭州擁有完整的上下游產業，被稱為是電商之都。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，《意見》聚焦壯大新電商產業生態、構建新型產業鏈體系、打造全方位要素保障體系三方面。新電商則包括，平台電商、垂直電商、社交電商、社區團購、內容電商、生鮮電商、興趣電商、智慧電商、跨境電商、直播電商及元宇宙等。

▲電商之都杭州。（圖／CFP）

▲新電商有別於只售賣商品的傳統電商，是圍繞新科技衍生出來的新業態。（圖／CFP）

在壯大新電商產業生態方面，大陸新電商企業落戶杭州，每年按其實際投資額的20%給予資助，最長不超過3年，累計不超過500萬元（人民幣，下同）；對本地年實際交易額在100億元以上的電商平台，給予不超過100萬元的一次性獎勵；對符合發展規劃、產業定位明晰、公共服務等配套功能齊全的新電商園區（基地），按其實際投資額的20%給予園區不超過500萬元的一次性資助；對企業應用新技術開發沈浸式消費場景、促進消費成效突出並具有可推廣價值的，按其實際投資額的20%給予資助，累計不超過100萬元。

在構建新型產業鏈體系方面，進入天貓、京東、抖音、快手或其餘電商平台銷售排行榜Top10的符合條件的新電商企業，給予100萬元的一次性獎勵。鼓勵創建電商新品牌，對圍繞國風國潮Z世代創建的本土電商新品牌，銷售額達到1000萬元，且近2年平均增速在20%以上（含）的，給予50萬元的一次性獎勵。對能夠整合設計、生產、服務、管理、營銷全流程，並形成特色品牌產品的供應鏈（選品中心）項目，按其實際投資額的20%給予補助，最高不超過300萬元。

在打造全方位要素保障體系方面，杭州計劃透過市級引導基金支持新電商發展，鼓勵社會各類風險投資等基金支持新電商產業發展；將新電商人才納入全市高層次人才分類認定；鼓勵新電商企業積極開展技術研發，提升數字（數位）消費體驗；支持新電商企業針對選品、營銷等環節開發軟件服務系統，對自行研發相關服務平台、系統並取得相關認證的項目，按其研發實際投入額的20%給予研發企業不超過200萬元的獎勵。
 

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
追到捨不得睡的劇？　網狂推「1神作」：還二刷前3季
北市單日火化逾30名確診亡者！柯文哲驚喊：這麼多　擬用視窗型
貴婦被全面切割！高官老公、勞斯萊斯對手、建商全變了
快訊／新店驚傳槍響！警連開7槍　通緝犯衝撞逃逸
小女警驚天一撞「Benz+Juke開賣價出爐」　網：有點貴
滴妹離開台灣喜訊瘋傳　小5歲男友「我還很年輕」8句話打臉了
快訊／再增124死！今本土+8萬2973例「中南部升溫」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港故宮文化博物館7月開幕　914件文物由北京故宮借出

長白山居民家門口撿到幼崽　經確認..不是野貓是豹貓

「電商之都」杭州撒幣向「新電商」招手　元宇宙、社區團購都有補助

澳洲軍機遭殲16丟鋁箔片警告　陸國防部：專業合法

貴婦「一夜淪笑柄」被切割！高官老公、勞斯萊斯對手、建商全變了

陸國安部公布「舉報獎勵辦法」　作出重大貢獻可獲40萬元以上

香港「優の良品」全面停業！疫情沒遊客「公司嚴重虧損」

哈爾濱2女1童遭「當街狂捅」慘死！行兇動機曝　警籲民眾不要外出

北京環球影城15日恢復開放　遊客需持72小時核酸證明

端午前後華南「龍舟水」爆發　暴雨製造機夾帶雷電冰雹　

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

直播賣貨營業額破6億！保時捷隨便送　天后闆妹3小時賺8000萬...嚇壞小S

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

特斯拉男首還原衝突過程　「1句話」氣到掃射：槍已丟海

香港故宮文化博物館7月開幕　914件文物由北京故宮借出

長白山居民家門口撿到幼崽　經確認..不是野貓是豹貓

「電商之都」杭州撒幣向「新電商」招手　元宇宙、社區團購都有補助

澳洲軍機遭殲16丟鋁箔片警告　陸國防部：專業合法

貴婦「一夜淪笑柄」被切割！高官老公、勞斯萊斯對手、建商全變了

陸國安部公布「舉報獎勵辦法」　作出重大貢獻可獲40萬元以上

香港「優の良品」全面停業！疫情沒遊客「公司嚴重虧損」

哈爾濱2女1童遭「當街狂捅」慘死！行兇動機曝　警籲民眾不要外出

北京環球影城15日恢復開放　遊客需持72小時核酸證明

端午前後華南「龍舟水」爆發　暴雨製造機夾帶雷電冰雹　

香港故宮文化博物館7月開幕　914件文物由北京故宮借出

謝龍介爆經發局長涉及財色要求停職法辦　陳凱凌四點聲明喊冤

福斯「電動麵包車」ID.Buzz上線生產　純德製當地只要204萬

38歲國民男星沒戲拍…「擺攤賣水果」沒人認出！　落魄近況曝光

健身妹狂列10點「月老嫌條件太高」　反釣出一票對象：要聊聊嗎

每年食物中毒高達6千人　洪申翰：天氣多雨潮濕注意食品安全

助總盼陳柏豪提升危機處理能力　黃恩賜回來了！

准林秉樞拷貝8罪證據被搞烏龍　高嘉瑜怒批「荒謬」可以消氣了

長白山居民家門口撿到幼崽　經確認..不是野貓是豹貓

國光女神染疫康復咳2週！　「咳血絲變血痰」嚇到…奔醫院結果曝

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

大陸熱門新聞

50台賓利和高層老公沒了　貴婦曝真相

超人力霸王快打輸！小童暴動衝上台圍毆怪獸

貴婦被全面切割！高官老公、勞斯萊斯對手、建商全變了

單身妹腹部隆起以為變胖！半年後才知是腫瘤

賓利貴婦被起底是高官夫人！2人關係出爐

「賓利車位」風波定調涉貪腐

貴婦戰勞斯萊斯車主　胡錫進：準備付出代價

陸經濟學家：一定要把台積電搶到中國手裡

賓利貴婦多嘴挫賽了！高官老公年薪曝光

男網紅結婚！前女友穿白紗鬧會場

香港「優の良品」全面停業！疫情重創撐不住

新買的「寵物蝦」放陽台成「海鮮湯」 33度室溫才一晚全都紅了！

刺青哥穿白紗當「男伴娘」！送27年閨密出嫁爆紅

賓利貴婦甜蜜婚紗照外流！國企高官認了親密關係

更多熱門

相關新聞

現代Venue小改款提前曝光

現代Venue小改款提前曝光

Hyundai（現代）人氣小休旅Venue自上市後已滿3年，原廠也預計在6／16發表小改款車型，不過印度Hyundai更搶先一步，不僅曝光新Venue的照片，還提前開放下訂，不難想見Venue在當地市場的受歡迎程度。

宏達電報喜！5月營收3.04億「月增45％」　元宇宙線上展11日登場

宏達電報喜！5月營收3.04億「月增45％」　元宇宙線上展11日登場

東森購物網、momo逆勢獲利創新高

東森購物網、momo逆勢獲利創新高

姜棟元也瘋NFT　虛擬代幣夯什麼

姜棟元也瘋NFT　虛擬代幣夯什麼

Hyundai新一代Kona測試曝光

Hyundai新一代Kona測試曝光

關鍵字：

電商新電商社交元宇宙杭州電商之都團購跨界

讀者迴響

熱門新聞

張君雅小妹妹24歲近況曝！「變成氣質護理師」

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

生完就死亡！33歲產婦大出血5.5公升沒人理

快訊／增124死！今本土+8萬2973例

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

16年前節目「大眼正妹」竟是本土劇女星

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

Keanna認已婚謝和弦時「被要3P」！

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

iOS 16升級8大亮點！　5款舊機遭淘汰

50台賓利和高層老公沒了　貴婦曝真相

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

明年春節10天假！總放假日116天　準備出去玩了

吳夢夢揭本土女優片酬　「比上班族好很多」

更多

最夯影音

更多
納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」
小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面