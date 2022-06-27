江戶時代秘笈教一招忍術讓狗閉嘴　實測結果曝光

▲日本「忍者之鄉」滋賀縣甲賀市，當地最近發現了傳説中的忍術書《間林清陽》複本，記載了48種忍術，其中有一招可以讓狗停止吠叫。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

大多數人對於日本忍者和忍術的存在，感到神秘又充滿幻想，日前外媒報導最近在有著「忍者之鄉」稱號的滋賀縣甲賀市，發現了一本傳説中的忍術書《間林清陽》複本，讓文化研究者為之興奮，也揭開書中記載的48種忍術秘辛，其中最受注目的一招，是在手心寫上一個字，竟能夠讓狗停止吠叫。

據傳這本《間林清陽》是江戶時代忍術書，存在早有傳言，原以為只是傳說，最近卻在甲賀市當地一間神社內真的找到其複本《軍法間林清陽 卷中》，極具歷史意義之外，也進一步公開記載的48種實戰忍術，包括夜間使用刀劍的注意要點、草鞋不發出聲響的做法、如何用竹子製作十字釘、以及被眾多敵人包圍時的戰鬥方式等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有趣的是，當任務中遇到狗狗，該怎麼做可以讓牠們不會汪汪叫，忍術中有一招「讓狗不吠」之術，方法就是在手心寫上一個「鬼」字，然後給狗看。就有日本電視台派人實測，實際在街頭找狗做測試後，結果發現一隻散步中的貴賓狗看到「鬼」字並沒有吠叫，但另一隻正在對人狂叫的柴犬，忍術則是完全無效，甚至還叫不停。

根據報導，此次發現的複本為「卷中」，推測應該還有上卷及下卷。國際日本文化研究中心教授磯田道史表示，《間林清陽》的發現對於研究實踐真實忍術有重大參考價值。三重大學國際忍者研究中心教授山田雄司指出，這些忍術也顯露出當時科學技術，有助瞭解江戶時代的科技水平。

▲2:13開始可看實測片段。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）