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六都第四劑疫苗覆蓋率揭曉！台中第一、台北墊底　他嘆：北市力道不足

▲▼南韓首度傳出高三學生接種輝瑞BNT疫苗後的死亡案例。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲隨著疫情開放共存，各縣市政府賣力衝刺疫苗覆蓋率。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者杜冠霖／台北報導

隨著疫情邁入共存階段，各縣市政府也都賣力衝刺疫苗覆蓋率，但根據藍營北市議員參選人詹為元揭露六都第四劑疫苗覆蓋率情況，其中，台中以31.3%一枝獨秀、醫療資源豐富的台北卻僅6.23%，在六都中敬陪末座，對此，詹為元表示，但面對高風險族群的優先施打，台北市政府顯然宣傳與推動的力道不足。

詹為元表示，在走向與新冠病毒共存之際，也面臨著新冠疫情流感化的趨勢。從5/16開始，指揮中心就宣布針對以下特定條件人士可開始施打第四劑疫苗：第一類醫事人員、65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，簡而言之就是高風險族群。

詹為元表示，再來看六都施打第四劑的情況，台中市一支獨秀，覆蓋率高達31.3%，領先第二名的桃園市（15.02%）兩倍之多。新北市與高雄市分別為14.66%與9.43%，倒數兩名的台南市跟台北市則半斤八兩，分別為6.73%與6.23%。

對於疫苗覆蓋率，詹為元坦言，很訝異身為首善之都的台北，在醫療資源與可及性充足的情況下，第四劑的覆蓋率卻是六都之末，雖然打疫苗是每個人的自由意志，但面對高風險族群的優先施打，台北市政府顯然宣傳與推動的力道不足。對比台中市第四劑快打站施打人潮爆炸，台北市仍然冷冷清清，北市府除了送禮券增加誘因之外，也應該比照其他縣市造冊施打的方式，主動通知符合條件的市民出來施打第四劑。

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