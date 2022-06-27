BA.4、BA.5暴增61例「占入境確診者半數」　國內已累計126例！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增61例BA.4和BA.5境外移入，目前國內累計126例，其中仍以美國入境最多，總計有38例來自美國，其次為德國15例。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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醫療應變組副組長羅一鈞說明，國內境外移入個案中新增檢出8株Omicron BA.4及53株Omicron BA.5，個案分別為40例男性、21例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，入境日介於今(2022)年6月10日至6月18日。

其中檢出Omicron BA.4個案分別自美國(3例)，新加坡(2例)，法國、馬來西亞及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入；檢出Omicron BA.5個案分別自美國(13例)，德國及法國(各6例)，新加坡(4例)，英國(3例)，泰國、土耳其、丹麥(各2例)，西班牙、馬來西亞、日本、韓國、波蘭、奈及利亞、印尼、荷蘭、印度、比利時、挪威、沙烏地阿拉伯、肯亞、阿拉伯聯合大公國(各1例)，另1例感染國家調查中。

羅一鈞說，這波公布境外移入為6/10~6/18入境，總計檢驗120例，有61例是BA.4和BA.5，其他都是BA.2，也就是說，目前超過半數都是新變異株，根據統計，BA.5已經佔全球流行病毒25%，BA.4佔9%。

由於近期BA.5病毒株已造成歐洲地區葡萄牙、以色列疫情快速回升，英國、法國、新加坡近期疫情回溫均評估與BA.4及BA.5傳播有關，澳門近期亦爆發BA.5疫情；其他鄰近國家中紐西蘭、澳洲、韓國、日本及印尼均有社區感染病例，其中紐澳評估未來可能成為該國主流株。