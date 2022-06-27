珍寶海鮮舫仍在南海浮沉　船主：不會因為船隻損失獲任何保險賠償

▲「珍寶海鮮舫」離開香港不到一周就在南海翻船。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港知名海上餐廳「珍寶海鮮舫」14日被拖船拖離香港前往柬埔寨，但才到南海西沙群島海域附近就遭遇大浪傾覆，引來許多陰謀論。對此，船主「香港仔飲食集團」26日發出聲明強調，不會因為珍寶海鮮舫的損失獲得任何保險賠償，過去多年來已盡力保存海鮮舫，停業兩年來也花了數百萬港元維持基本運作。

香港仔飲食集團表示，不會因為海鮮舫的損失而獲得保險賠償，根據海事規例，海鮮舫持有彌償及賠償第三方保險，只涵蓋第三者的損失，不包括賠償公司任何財物損失。

香港仔飲食集團重申，就海鮮舫意外的回應前後一致，在20日時表示，「海鮮舫行駛至西沙群島附近水域時，船身入水開始傾側，拖船嘗試救援後不果，海鮮舫最終全面入水翻轉。」相關說法與23日公司向香港海事處提交的報告一致，提及海鮮舫因惡劣天氣而傾覆。

香港仔飲食集團指出，鮮舫離港航程遵照國際海事規定及慣例，在海鮮舫離港前，有聘請海事工程專家檢查船身結構，安裝圍板，並得到當局批准航行，期間有委託持牌第三方聘請專業拖船公司處理。

香港仔飲食集團還說，目前中國大陸三沙海事局也正關注此事，拖船至今仍在西沙群島一帶留守，以協助維持航道安全，「三沙海事局在考慮當地及國際海事法規與規例後，會採取適當措施。」