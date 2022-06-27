倒車出事了！聯結車撞倒土地公廟圍牆逃逸　駕駛：路況不熟

▲新屋區一間土地公廟周邊設施遭車輛撞損。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

62歲陳姓男子駕駛聯結車因路況不熟，在倒車時將一間土地公廟周邊設施撞損後逃逸，警方據報到場查看並過濾附近監視器，終於找到肇事車輛，陳男也坦承有不慎撞到土地公廟，後續將由里長代理求償事宜。

▲▼土地公廟周邊被撞壞的圍牆設施及竹林綠地。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅分局永安派出所26日上午11時許接獲報案表示，桃園市新屋區笨港里7鄰59號旁路口土地公廟遭損壞，員警到場處理並調閱監視器追查後發現，一輛聯結車在25日晚間22時30分許，進入該路段後又倒車離開，通知該車駕駛到案並檢視車輛，發現右側車架脫落，陳姓駕駛也坦承因路況不熟，在該處倒車時不慎撞倒土地公廟周邊圍牆及竹林，全案依規定受理，並由里長代理向行為人提出民事損害賠償。

▲曳引車車側架撞壞土地公廟設施。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅分局呼籲駕駛人，不論開車或是騎車，若不慎撞到路邊停放的車輛、建築物、設施或行人等交通事故，只要有他人或財物受損，即使是無人受傷，也應依法通知警方到場處置，如未依規定處置可能構成「汽車駕駛人肇事，無人受傷未依規定處置逃逸」違規事實，將被警方依法製單舉發。