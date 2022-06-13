拜土地公竟被80歲翁攻擊！揮拐杖嗆：廟我在管的　他急報警解危

▲老翁不滿許姓男子參拜土地公廟，除出言謾罵制止外，並拿枴杖欲攻擊。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市39歲許姓男子欲拜土地公廟，卻遭到一名失80歲徐姓老翁在廟前阻擋，不但莫名謾罵及持枴杖攻擊，許男趕緊報警求助，員警獲報立即到場排解糾紛並架開2人，通知老翁家屬帶回，許男事後則透過市政信箱，大讚警方的高效率。

▲▼警方速迅到場制止並架開2人以免衝突擴大。（圖／大園警分局提供）

大園分局竹圍派出所接獲110通報，稱在西濱路一段巷弄內的土地公廟有糾紛案件，線上巡邏員警獲報後立即到場，發現一名老翁不斷揮舞拐杖，追著男子作勢攻擊，員警見狀隨即上前了解狀況，並將兩人隔開避免衝突。

許男說，當時他到住家附近的土地公廟參拜，突然一名自稱當地鄰長的老翁靠近，稱該間土地公廟是他在負責管理的，不允許外人進入，但許男從小就在該間廟參拜，於是不予理會老翁，沒想到老翁突然拿拐杖攻擊並追著他跑，許男見老翁年事已高，怕反擊會傷到老翁，便趁隙逃開向警方通報。

獲報前來的家屬表示，老翁3年前頭部受傷後就出現失智及幻想的症狀，常常會與人發生衝突。許男聽聞老翁的狀況後，也決定不再繼續追究，另外對於員警迅速到場處理、化解衝突，表示高度的讚賞，並寫信到市政信箱感謝大園分局竹圍派出所員警的用心及高效率。