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南非離奇死亡事件增至22死！　夜店「滿地屍體」最年輕才13歲

▲▼南非「恩尤貝尼酒館」（Enyobeni Tavern）發生離奇死亡事件，至少20人死亡，遺體都沒有外傷。（圖／路透）

▲南非發生離奇群體死亡事件。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

南非東開普省（Eastern Cape）26日發生多人離奇死亡事件，夜店「恩尤貝尼酒館」（Enyobeni Tavern）多人倒地並失去生命跡象，數字上升到至少22人，死者大多為18歲至20歲年輕人，其中最年輕的為13歲。由於遺體全無明顯外傷，目前已排除踩踏造成，法醫正進行解剖試圖釐清這起離奇事件起因。

綜合外電報導，南非國家警察部長希禮（Bheki Cele）到現場視察，表示部分死者年僅13歲。他說已對遺體採取樣本，將交由法醫進行進一步的分析。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）對死者家屬表達慰問之一。總統辦公室發布聲明，「在總統等待事件更多細節出爐的同時，他與失去孩子的家庭精神同在，還有那些正在等待確認孩子死因的家屬們。」

死者家屬們紛紛抵達現場想要了解情況，希禮表示通知家屬前往現場，一方面讓家屬知道孩子們遺體被保存完好，並強調「我們不能允許孩子這樣死去」。

事發地點為明定18歲以上才可進入的夜店，但死者當中卻有少數未成年人，最年輕的年僅13歲，所有遺體身上均無明顯外傷，外界猜測可能是瓦斯外洩導致一氧化碳中毒，確切情況仍需等法醫解剖檢驗後才能進一步確定。

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