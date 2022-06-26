本周生肖運勢排行榜出爐　屬雞前景看好、屬猴職場小人變少

本周事業運前三名
1.雞
本周運勢當旺，鋒頭很健，為第一名。工作職務晉升，儘管壓力上升，你也積極應對，各種前景都被看好。
2.龍
本周運勢強勢上升，為第二名。心中想法終於得到肯定，得以落實，懸宕已久案子定案，全心全力付出吧。
2.猴
本周運勢好轉，同為第二名。開始走人情路線之後，你發現職場上的小人變少了，貴人變多了。
3.虎
本周運勢拉伸向上，為第三名。下半年你感覺做事或是談業務比較順利，儘管勞累但也充滿機會。
3.羊
本周運勢穩健，同為第三名。時間控制是穩操勝算的重要成本，不要瞎忙，無止盡的加班不敷成本。
本周財運前三名
1.雞
本周運勢極強，業務能力帶來的信心指數，更加大了實際收入，並且能夠擴大自己的消費信心。
2.羊
本周偏財運上升，投資的股票小有收穫，更加對自己分析股市能力的肯定，但還是要小心謹慎才好。
3.虎
本周財運上升，穩定的工作狀態從下半年開始，業務突然激增，雖然辛苦，也是收入滿意。
本周愛情運前三名
1.猴
愛情運穩定成長，工作上的難題，沒想到女友一兩句話就給你新的想法，峰迴路轉，讓你更珍惜喜愛她。
2.羊
愛情運上升，剛開始的一段戀情，甜蜜日與俱增，時時都想偷閒見面，買杯咖啡給她喝都開心不已。
3.龍
愛情運甜蜜，興致來由買了另一半喜愛的飾品送她，意外的驚喜讓她幸福感也增加不少。
本周健康運前三名
1.羊
健康運不俗，迷上高爾夫運動後，才知道小小一顆球的魅力。放棄了以往燒烤店宵夜，選擇健康的生活。
2.雞
健康運良好，酷愛每周2次的夜間與毛球健身運動，讓你身材壯碩，身體狀況調整變好，實在收穫大。
3.馬
健康運尚可，但應酬開始變多，為了業務也得喝啤酒吃宵夜，減肥計畫被迫停滯，無奈又沒輒。
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