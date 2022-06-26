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本周生肖運勢排行榜出爐　屬雞前景看好、屬猴職場小人變少

6月26日至7月2日生肖運勢排名出爐。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

時序進到6月，命理生肖專家曼樺老師分析，6月26日至7月2日各生肖運勢。本周事業運前3名有5個生肖，其中屬羊者，無論在事業、財運、愛情以及健康方面，運勢都非常旺。

本周事業運前三名

1.雞

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本周運勢當旺，鋒頭很健，為第一名。工作職務晉升，儘管壓力上升，你也積極應對，各種前景都被看好。

2.龍

本周運勢強勢上升，為第二名。心中想法終於得到肯定，得以落實，懸宕已久案子定案，全心全力付出吧。

2.猴

本周運勢好轉，同為第二名。開始走人情路線之後，你發現職場上的小人變少了，貴人變多了。

3.虎

本周運勢拉伸向上，為第三名。下半年你感覺做事或是談業務比較順利，儘管勞累但也充滿機會。

3.羊

本周運勢穩健，同為第三名。時間控制是穩操勝算的重要成本，不要瞎忙，無止盡的加班不敷成本。

本周財運前三名

1.雞

本周運勢極強，業務能力帶來的信心指數，更加大了實際收入，並且能夠擴大自己的消費信心。

2.羊

本周偏財運上升，投資的股票小有收穫，更加對自己分析股市能力的肯定，但還是要小心謹慎才好。

3.虎

本周財運上升，穩定的工作狀態從下半年開始，業務突然激增，雖然辛苦，也是收入滿意。

本周愛情運前三名

1.猴

愛情運穩定成長，工作上的難題，沒想到女友一兩句話就給你新的想法，峰迴路轉，讓你更珍惜喜愛她。

2.羊

愛情運上升，剛開始的一段戀情，甜蜜日與俱增，時時都想偷閒見面，買杯咖啡給她喝都開心不已。

3.龍

愛情運甜蜜，興致來由買了另一半喜愛的飾品送她，意外的驚喜讓她幸福感也增加不少。

本周健康運前三名

1.羊

健康運不俗，迷上高爾夫運動後，才知道小小一顆球的魅力。放棄了以往燒烤店宵夜，選擇健康的生活。

2.雞

健康運良好，酷愛每周2次的夜間與毛球健身運動，讓你身材壯碩，身體狀況調整變好，實在收穫大。

3.馬

健康運尚可，但應酬開始變多，為了業務也得喝啤酒吃宵夜，減肥計畫被迫停滯，無奈又沒輒。

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