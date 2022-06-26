台中妹被叫「大嬸」進入狂暴模式！他遭扯頭猛打：嘴巴這麼賤啊

▲林女被叫「大嬸」後生氣揍人，圖與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名林姓女子在秀泰影城看電影時，因「踢椅子」問題與賴姓男子發生糾紛。兩人散場理論時，賴男喊了一句「大嬸」，瞬間讓林女進入狂暴模式，直接抓著賴男的頭髮猛打。台中地院一審依傷害罪，判林女有期徒刑2月，可易科罰金6萬元，全案可上訴。

判決書指出，林女2021年11月7日下午在7樓的秀泰影城看電影時，跟賴男因踢椅子問題發生嫌隙，電影散場後在電梯前理論。此時，賴男直接喊了一句「大嬸」，讓林女瞬間爆氣，直接出拳毆打賴男的頭部、頸部，再伸手拉扯賴男的頭髮，導致賴男頭皮鈍傷、頸部挫傷、右側上臂挫傷。

衝突期間，林女還大罵「臭俗辣」、「嘴巴這麼賤啊」等話語，讓賴男不堪受辱，直接到醫院驗傷並提告。

林女否認犯行辯稱，她有罵人、揮拳，但沒打到賴男，且她拉扯賴男的頭髮，驗傷報告卻寫「頭皮鈍傷」，「鈍傷應該是有相當的利器造成的，且告訴人頸部挫傷及右上臂挫傷與我無關」，且她會罵人「是因為賴男一直罵我大嬸，還有一些言語的攻擊，這樣我的情緒很容易失控」等。

法官勘驗現場監視器畫面，林女確實拉下口罩跟賴男發生爭執，且對話11秒後林女就舉起右手揮向賴男頭部，施暴過程約1分鐘，證實林女確實有毆打賴男，其說法與客觀事實不符，因此不採信林女辯詞，依傷害罪判林女有期徒刑2月，可易科罰金6萬元，全案可上訴。

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