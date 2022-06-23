超商獨家！最新史努比「26款限量周邊」來了　造型擴香、泡澡球超Q

▲7-11攜手史努比打造26款獨家周邊。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／綜合報導

史努比粉絲快看過來！就有超商推出最新史努比集點活動，以SNOOPY漫步巴黎及東京2大城市圖案，打造立體公仔泡澡球、硬殼萬用包以及寵物刷毛梳等共26款限量周邊，其中還攜手韓國人氣香氛品牌cocodor推出造型木片擴香組，讓民眾宅在家也能感受滿滿療癒感。

7-11將於6/29起展開「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩集點送」活動，首度推出仿行李箱造型的「硬殼萬用包」，硬殼設計超防撞，內裏附網袋收納夾層，附背帶可當出遊收納小包或穿搭配件；「多功能透明袋」為雙拉鏈夾層及雙面印刷設計，防潑水PVC材質攜帶方便，還可搭配「多功能掛繩夾片組」。另還有夏季外出遮陽必備的「雙面漁夫帽」、可愛狗屋造型設計的「造型收納提袋」以及「史努比玩偶」，約13吋高，揹著後背包超可愛。

▲硬殼萬用包雙面都有可愛圖案。



▲▼多功能透明袋有4款造型。



看準民眾宅在家的時間變長，本次集點還首度推出「立體公仔泡澡球」，除了經典狗屋款造型外，更有仿富士山造型的山形款以及入水後會出現夢幻多色的彩虹雲朵款，泡澡球完全溶解後，還會出現史努比或胡士托立體公仔，增添沐浴樂趣。此外更首度攜手韓國人氣香氛品牌cocodor推出2款「造型木片擴香組」，搭配SNOOPY滿版設計的「雙人床包組」以及「雙人四季被」陪伴，絕對會夜夜好眠。

▲立體公仔泡澡球溶解後會出現超萌公仔。



▲造型木片擴香組不僅外型可愛，散發的香氣也超療癒。



▲造型收納提袋為狗屋設計，可愛到不行。



本次集點還有毛小孩專用的「寵物刷毛梳」，一鍵輕按即可輕鬆處理萌寵毛髮；另還有「多功能寵物屋」，不僅可當寵物休憩小屋，還可當專屬小沙發或坐墊使用。為了讓粉絲快速收藏，7-11將於6/29下午3點起至6/30止祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼即可直接加購周邊。

▲▼多功能寵物屋、史努比玩偶和寵物刷毛刷。



▲▼雙人床包組也有2款設計。



IKEA針對會員推出新活動，即日起至7／31止，只要加入IKEA LINE官方帳號，並升級數位宜家卡參加集點活動，每天「不限金額消費」可獲得1點，3款限量萌禮全部很有看頭，包含集滿2點就能兌換的「IKEA黃色購物袋造型零錢包」，將經典IKEA購物袋縮小，搭配藍黃配色與IKEA標誌刺繡提把，還有貼心吊鍊設計能掛在包包上當小掛飾。

▲IKEA黃色購物袋變身超可愛迷你零錢包。（圖／IKEA提供，下同）



▲IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡，掛在包包上超吸睛。

集滿3點則能換到造型零錢包，加上因疫情特別設計的「IKEA獨家設計卡片噴霧瓶」，噴霧瓶上印有可愛有活力的IKEA人氣小熊，還有掛鉤設計方便隨身攜帶，想到時噴一噴，清潔雙手好容易。集滿5點就能將全3款萌禮一起帶回家，除了上述2款之外，還有人氣BLÅHAJ鯊魚等比縮小的「IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡」。