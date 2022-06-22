日本「超夯9款零食」來了！超商限定開賣　一口蛋糕、夾心餅乾買2送1

▲7-11引進「日本零食大廠Bourbon」9款新品。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣熱不想出門，不如就待在家吹冷氣大吃零食！就有超商引進日本超夯「9款零食新品」，不管是想吃巧克力蛋糕、起司蛋糕還是夾心餅乾通通都有，且還是「一口系列」，一口就能爽爽吃，而為了慶祝新品上市，即日起還可享任選買2送1優惠。

7-11攜手日本零食大廠Bourbon「熊抱青春回憶」推出超吸睛小熊貨架，引進最暢銷的9款新品，其中有7款為一口系列，包含巧克力蛋糕、卡薩塔起司蛋糕、卡門貝爾起司夾心餅乾、白巧克力夾心餅乾、柚子風味仙貝、烤玉米風味仙貝、杏仁脆餅。

▲即日起Bourbon指定商品任選買2送1，加碼再送1支獨家Bourbon小熊扇子。



另外還有獨家「蘭姆葡萄夾心餅乾」以及「青春綜合水果口味軟糖」；為了慶祝新品上市，即日起至7/5止，Bourbon指定商品任選買2送1（價低者送），加碼再送1支獨家Bourbon小熊扇子。

吃餅乾當然要配杯飲料，人氣手搖飲品牌「貢茶」推出全新「黃金珍珠系列」，原本先在韓國開賣，現在台灣也喝得到了。

▲韓國貢茶剛開賣「黃金珍珠系列飲品」台灣也喝得到了。（圖／貢茶提供，下同）

「黃金珍珠」不僅有著剔透琥珀色澤，還能吃到香甜蜜香味，讓人忍不住一口接一口，首推這杯「黃金珍珠絲滑奶茶」，選用錫蘭紅茶結合煉乳，再搭配Q彈黃金珍珠，口感滑順好喝，另一杯「黃金珍珠鳳芒果茶」則是黃金珍珠與鳳芒果茶的清爽組合，即日起限時1個月開喝，各門市數量有限、售完為止。

▲黃金珍珠吃得到蜜香味。