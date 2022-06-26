快訊／8惡煞衝新莊火鍋店砍人「2男爆血哀號」　2嫌凌晨三重落網

▲新莊錢都一堆惡煞衝進店內砍人。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者戴上容、陳以昇／新北報導

新北市新莊區錢都日式涮涮鍋民安直營店25日發生砍人事件！晚間8時許，2顧客蕭姓、賴姓男子在店外抽菸時，突然遭到8人持刀棍追砍，其中一人頭部受傷，另一人手掌及腰部受傷，店內顧客驚聲尖叫，現場鮮血淋淋；新莊警分局與市刑大第一時間成立專案小組追緝，26日凌晨1時許，於三重逮獲其中2名惡煞，目前正進行訊問。

警方表示，蕭姓、賴姓被害人25日晚間8時30分許到火鍋店外抽菸，遇到外面有事故車，沒想到車上8人下車理論時，突然持刀跟棍棒朝兩人追砍，蕭男及賴男立刻跑進店內求救，一群人從店外打到店內再打到店外，2男被砍傷，店內顧客驚聲尖叫，現場鮮血淋淋。

救護人員到場檢查傷勢，兩人都被刀砍傷，其中一人左腰有14公分長的切割傷，深度約4公分，左手掌則是3公分長、3公分深的切割傷，另一名男子意識清楚，頭部有兩處12公分的切割傷，由於當天輔大醫院急診處有多名傷患，因此2人被送亞東醫院救治。

新莊分局偵查隊長徐子胤表示，新莊警方即市刑大在第一時間成立專案小組，鎖定事故車的車號，目標在短時間內將8人逮捕歸案。據了解，雙方疑似有財務糾紛，才有火鍋店濺血事件。

26日凌晨1時許，新莊警方於三重區逮獲2名惡煞，目前已將2人帶回訊問，警方表示，有信心在明天上午將所有惡煞追查到案。