新莊男狠殺阿嬤偷11萬先去色情按摩　「思慮不周」一審逃死刑

▲李盈達殺人搶走11萬後，竟先去買春洩慾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區日前一名男子因幼時外婆無力照顧，託孤給鄰居老婦扶養，長大後老婦兒子還介紹他到工廠當學徒，但他竟缺錢向老婦索討遭拒，憤而持刀刺殺老婦22刀，偷11多萬元先去色情按摩，警方在花蓮將他逮捕，新北地院今審酌他年輕「思慮不周」判他無期徒刑，褫奪公權終身。

檢警調查，20歲李盈達幼時6個月大時，因外婆經濟窘困無力照顧，將他託孤給鄰居78歲楊江姓老婦，就這樣將李男拉拔到16歲，但他開始出現偏差行為，時常向老婦要錢，要不到就用偷的，老婦忍無可忍將他趕出家門。

▼警方在花蓮將李盈達逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

2021年9月間，李男在外缺錢回頭向老婦求救，老婦心軟不忍，命兒子介紹他到塑膠工廠當學徒，讓他有份正常工作並學得一技之長；10月21日下午1時許，李男得知老婦領了36萬放在家裡，心起歹念，從樹林區工廠搭計程車去買了一把水果刀，再前往老婦住家。

他先編理由向老婦說內急要上廁所，進門後就開口要錢被拒，李男竟狠心拿出預藏水果刀朝老婦猛刺22刀，直到她癱軟倒地，隨即衝到房間偷取11萬2000元後逃逸。他先將兇刀丟棄在1樓梯間，回租屋處換下血衣，再搭計程車到林森北路色情按摩，洩慾後李男聯繫花蓮不知情的網友，再搭火車與網友碰面。

▼警方在花蓮將李盈達逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

老婦的兒子見李男未回工廠，覺得有異，返回家中查看，才知道老母親已氣絕身亡，隨即報警。警方當天晚間11時許，在花蓮逮捕正在與網友買鹹酥雞的李男，並起獲剩餘贓款9萬多元現金。

新北市地方法院合議庭審酌被告與被害人雖非血親關係，然被害人仍待被告如親孫，被告竟僅因需錢花用，強盜殺人犯行，其所為不僅剝奪被害人寶貴生命，造成被害人家屬永遠傷痛，對社會秩序及安定亦致生嚴重之危害，惟念及被告犯後尚能承認犯行，且其行為時年僅19歲，尚屬思慮不周之年紀，20日下午判他無期徒刑，褫奪公權終身。