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白俄發射導彈炸烏北　俄軍在烏東擊斃80波蘭傭兵

▲▼俄羅斯在哈爾科夫繼續襲擊烏克蘭。（圖／路透）

▲俄羅斯在哈爾科夫繼續襲擊烏克蘭。（圖／路透）

中央社

白俄羅斯境內今天發射飛彈攻擊烏克蘭北部邊境地區，烏克蘭情報單位指控，俄國試圖把白俄羅斯捲入這場戰爭。俄羅斯當局表示，俄軍在烏東擊斃了「多達80名」波蘭戰鬥人員。

●烏克蘭軍方：白俄羅斯境內發射飛彈　轟炸烏北地區

烏克蘭軍方透過聲明指出，烏克蘭北部邊境地區切爾尼戈夫遭到俄羅斯盟邦白俄羅斯境內發射的飛彈「大規模轟炸」。有媒體報導提到，這是俄國軍隊從白俄羅斯境內發動的攻擊。烏國情報單位指控，俄國試圖把白俄羅斯捲入這場戰爭。

烏克蘭北部軍事指揮部在臉書（Facebook）發文表示：「清晨5時左右，切爾尼戈夫（Chernihiv）地區遭到飛彈大規模轟炸。從白俄羅斯領土和領空發射的20枚火箭鎖定攻擊德斯納（Desna）村莊。」

烏克蘭情報單位在通訊軟體Telegram發文指出：「克里姆林宮試圖將白俄捲入在烏克蘭的戰爭，以作為戰時盟國，今天的攻擊與這項意圖有直接關係。」

●俄軍攻擊烏克蘭東部　擊斃了80名波蘭戰鬥人員

俄羅斯當局表示，俄軍在烏克蘭東部的精準攻擊中，擊斃了「多達80名」波蘭戰鬥人員。

俄國國防部發表聲明說，在對頓內茨克州（Donetsk）「康斯坦丁諾夫卡（Konstantinovka）Megatex鋅工廠發動的精準攻擊，摧毀了多達80名波蘭傭兵、20輛裝甲戰鬥車和8輛冰雹式（Grad）多管火箭發射車」，但此事無法獨立查證。

在俄羅斯和波蘭因烏克蘭戰事而致緊張關係升高之際，俄國當局已將卡廷紀念碑（Katyn）的波蘭國旗移除。這座紀念碑是哀悼二戰時期遭蘇聯屠殺的大批波蘭人。

●俄羅斯減供天然氣沒在怕　義大利：已降低依賴度

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）表示，由於供應商多元化，義大利已設法降低本國對於從俄羅斯進口天然氣的依賴，去年比例高達40%，如今已降至25%。

歐盟峰會結束後，德拉吉在比利時布魯塞爾向義大利媒體說：「自烏克蘭戰爭開打以來，義大利政府採取的措施開始收效。也就是說，其他供應商開始替代俄羅斯天然氣。」

●俄烏戰爭若結束　烏官員：至少10年才清得完地雷

烏克蘭國家緊急救難服務處官員說，一旦俄烏戰爭結束，烏克蘭將須花費至少10年時間，才能清除領土與領海的所有地雷與爆裂物。

路透社報導，這名官員說，烏克蘭已經清理完面積達620平方公里的土地，上面布滿數以千計的爆裂裝置，包括2000枚從空中投下的炸彈，但仍將近有30萬平方公里的土地仍被視為「受到汙染」。

●俄軍續侵烏　英情報：俄恐已解除數名將領指揮職務

英國國防部表示，俄羅斯可能已於本月拔除數名將領在烏克蘭戰爭中的重要指揮職務。此外，烏克蘭西部一處軍事設施遭飛彈攻擊，有4人受傷。

英國國防部在推特（Twitter）發布每日例行最新情報提到：「從6月初以來，俄軍高階指揮部很可能已經在對烏戰爭中撤除數名將領的重要作戰指揮職務。」

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