沉沒海底71年！史上最深沉船「羅伯茲號」水下7000公尺尋獲

▲美國海軍「羅伯茲號」驅逐艦在菲律賓外海海底尋獲。(圖/翻攝自Facebook/美國海軍,下同)

文/中央社

美國探勘隊表示,二次世界大戰期間沈沒的美國海軍「羅伯茲號」驅逐艦,已在菲律賓外海水深將近7000公尺處尋獲,是目前所尋獲沈沒海中最深的船艦。

法新社和英國廣播公司(BBC)報導,羅伯茲號(USS Samuel B Roberts)1944年10月25日在菲律賓中部薩馬島(Samar)外海的戰鬥中沈沒,當時美軍與日軍作戰,期能收復在日軍占領下的殖民地菲律賓。

德州卡拉丹海洋科學探測公司(Caladan Oceanic)表示,一個載人潛水器在本月8天期間內多次下潛,對羅伯茲號的破舊艦體進行影片拍攝、照相以及探勘,拍到了艦上的3管魚雷發射器以及砲座。

駕駛潛水器的卡拉丹公司創辦人韋斯柯沃(Victor Vescovo)在推特發文說:「船艦躺在海平面以下6895公尺處,是至今所發現和探勘過最深的船艦。」

「這艘小驅逐艦對上了日軍最精銳的艦隊,一直戰到最後。」

根據美國海軍的紀錄,羅伯茲號上的官兵在沈船後「漂浮海上等待救援將近3天,許多生還者後來因為傷勢過重或遭鯊魚攻擊而身亡」。艦上224名官兵中,有89人陣亡。

羅伯茲號是在1944年10月25日會戰中沈沒的4艘美國軍艦之一。

Part of the dive on the Sammy B. It appears her bow hit the seafloor with some force, causing some buckling. Her stern also separated about 5 meters on impact, but the whole wreck was together. This small ship took on the finest of the Japanese Navy, fighting them to the end. pic.twitter.com/fvi6uB0xUQ