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美國開倒車「收回墮胎權」　全球墮胎權現況一覽

▲▼民眾走上紐約街頭抗議最高法院在推翻「羅訴韋德案」的決定。（圖／路透）

▲民眾走上紐約街頭抗議最高法院在推翻「羅訴韋德案」的決定。（圖／路透）

中央社

美國最高法院推翻1973年「羅訴韋德案」憲法保障墮胎權的歷史性裁決，成為首個收回墮胎權的國家，以下是全球墮胎權現況。

● 美國開倒車

由保守派成員把持的美國最高法院，今天做出近幾十年來對社會影響最深遠的判決，以5票贊成、4票反對推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），並以6票贊成、3票反對，維護密西西比州禁止15週後墮胎的法律。

美國女性原本和加拿大、歐洲和大洋洲的女性一樣，以享有全球最自由墮胎法律為代表。但墮胎議題在美國始終意見分歧，共和黨執政的13個州早已通過法律嚴格禁止墮胎，但先前都因為違反「羅訴韋德案」裁決而沒有生效。

在美國鄰國加拿大，最高法院於1988年撤銷對墮胎的部份禁令，數以千計反墮胎人士每年5月都會在國會前示威。

▼民眾走上紐約街頭抗議。（圖／路透）

▲▼民眾走上紐約街頭抗議最高法院在推翻「羅訴韋德案」的決定。（圖／路透）

● 墮胎違法的國家

過去25年，全球有50多個國家已經修法讓墮胎更容易，其中部分國家認同墮胎是保障女性生命、健康與基本權利。

儘管如此，墮胎在20多個國家仍屬違法，主要在非洲，像是剛果、吉布地（Djibouti）、埃及、幾內亞比索（Guinea Bissau）、剛果民主共和國，以及塞內加爾等。

此外，在宏都拉斯、尼加拉瓜、蘇利南、海地、多明尼加、菲律賓、寮國和帛琉，墮胎也依舊屬於違法。

至於在歐洲，維持完全禁令的則有安道爾、馬爾他以及梵蒂岡。

薩爾瓦多則於1990年代嚴格立法禁止在任何情況下墮胎，即使母體有生命危險也不例外。

理論上來說，在當地墮胎會被判處最高8年有期徒刑，但一些法官會把墮胎認定為「加重殺人」，可判處30至50年徒刑。

▼德州抗議者反對的墮胎禁令。（圖／路透）

▲▼德州抗議者反對的墮胎禁令。（圖／路透）

● 嚴格限制墮胎的國家

許多國家儘管允許墮胎，但有嚴格限制，尤其是規定在母體有生命危險的情況下方可墮胎。這類國家包括阿富汗、孟加拉、象牙海岸、利比亞、緬甸、蘇丹、伊拉克、敘利亞、烏干達、委內瑞拉，以及葉門。

巴西也對墮胎設有嚴格限制，只有婦女受到強暴懷孕，或母體有生命危險，才被允許墮胎。

智利於2017年放寬將近30年的墮胎禁令，目前允許遭強暴而懷孕、母體或胎兒生命面臨危險時墮胎。

在虔誠的天主教國家波蘭，憲法法庭於2020年10月裁定，因胎兒缺陷而終止妊娠屬於違憲行為，引發抗議。

目前波蘭只有在遭到強暴、亂倫懷孕或為了保護母體生命的情況下，女性才能墮胎。

▼墮胎權支持者在美國最高法院外示威。（圖／路透）

● 近期贏得墮胎權的國家

若干歐洲國家直到最近才讓墮胎合法化，或擴大墮胎權。

歐洲小國聖馬利諾（San Marino）去年9月透過公民投票，通過墮胎合法化。

阿根廷國會於2020年12月通過法案，允許婦女懷孕14週內墮胎；先前僅允許遭到強暴，或母體有生命危險的狀況下，可終止妊娠。

紐西蘭直到2020年才把墮胎除罪化。至於澳洲，在2018年底前，大多數聯邦州已通過墮胎合法化，新南威爾斯州（New South Wales）則多花了一年。

韓國在2019年裁定禁止墮胎法違憲。天主教國家愛爾蘭經過激烈辯論，在2018年透過公投廢除憲法墮胎禁令。

英國早在1967年就通過法案允許墮胎。蘇聯則領先全球，在1920年代宣布墮胎合法。

墨西哥最高法院去年9月裁定墮胎罪違憲，替32個聯邦州的墮胎合法化鋪路。

墨西哥南部格瑞羅州（Guerrero）5月18日將懷孕12週內墮胎除罪化，成為這個保守的拉丁美洲國家第8個這麼做的地區。

▼墮胎權支持者在美國最高法院外示威。（圖／路透）

▲▼墮胎權支持者在美國最高法院外示威。（圖／路透）

▼美國民眾在墮胎權被收回後，在亞利桑那州參議院外抗議。（圖／路透）

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