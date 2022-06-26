黃敏惠：中央應全額補助鐵高工程與興建輕軌

▲▼ 立法院交通委員會考察嘉義市交通建設。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法院交通委員會日前由洪孟楷委員、王美惠立委及翁重鈞立委偕交通部王國材部長及相關局處等一行南下嘉義市，考察以及關心嘉義市各項交通建設，嘉義市長黃敏惠率領交通處等相關局處主管陪同參與討論與交換意見，中央地方透過面對面溝通討論的方式，共同尋求解決地方問題與需求的方案。

交通委員會考察團一行首先前往嘉義市區鐵路高架化工地，聽取交通部鐵道局報告鐵路高架工程進度，黃敏惠提出中央迄今仍未兌現陳水扁前總統中央全額補助的承諾，以及中央應盡速興建高鐵嘉義站與嘉義市區台鐵嘉義站之間的聯外輕軌運輸系統建設。

黃敏惠表示，鐵路高架化不只是地上到高架的工程而已，最重要的是都市縫合及都市發展，嘉義車站是重要的古蹟，在這次台灣設計展中投入資源，從早期的三鐵共構，到未來的新三鐵共構，多加輕軌將帶給中南部區域更好的發展。

交通部王國材部長表示，嘉義市鐵路高架化從106年核定至今進度約43%，進度正常，鐵路高架化最重要目的在城市縫合，所以包括嘉義車站、嘉北站規劃設計就非常重要，所以有特別請交通部鐵道局、嘉義市政府就這兩處車站進行更細部的規劃討論；BRT是先導計畫如果要轉型為輕軌，我們將檢討它的運量、用地及經費，如果運量夠，交通部會支持；而且高鐵及嘉義市車站要作整合，包括停車、接駁、共構等；雖然鐵路高架化施工中影響民眾，但是希望在114年12月完工，完工後，就開始拆三座陸橋、填五個地下道，三個月內要完成，讓鄉親往來更加便利，達成都市縫合的效果。

考察團一行隨後至市府會議室進行綜合座談，聽取府方報告請中央履行鐵路高架工程全額補助承諾、續推輕軌運輸系統、停車場闢建、整體運輸規劃、阿里山公路起點永久地標建置、殯葬園區環區道路第三期工程補助、高速公路嘉義交流道附近易淹水問題、爭取智慧交通中央補助款補足經費缺口、爭取國際管樂節與光織影舞等觀光活動補助…等各項需求計畫，並由交通部各相關對應之局處現場立即回應說明。

黃敏惠市長表示，鐵路高架化經費中央全額負擔，是中央的承諾，民無信不立，況乎政府部門。38.3億的配合款，對嘉義市財政來說，已是無法負荷，也排擠地方建設與市民福利；現在又以工程經費增加為由，要嘉義市再增加負擔9.88億元，這是軟土深掘，嘉義市無法接受。希望中央能言而有信，兌現總統級承諾嘉義市鐵路高架化工程，全額由中央負擔；嘉義高鐵聯外輕軌系統建置案，不是一年二年的計劃，而是中長期目標性對策方案。我們要認清的事實是，今天不開始，未來一定會後悔，拖一天，嘉義的進步就會慢一天，我們要成為推動進步的動力，不要變成妨礙進步的絆腳石。嘉義高鐵聯外原規劃採輕軌辦理，後中央以培養運量為由，改以BRT代替。在這幾年的努力，運量已有初步規模，嘉義市民除要求優化、增班、延線，更希望中央兌現原規劃以輕軌取代。

交通部王國材部長表示，嘉義市政府是一個會做事的團隊，交通部定當會全力來協助；有關輕軌捷運(LRRT)部分，中央地方均有共識，倘若運量足夠，交通部將支持BRT轉型升級為輕軌捷運(LRRT)，後續將補助嘉義市政府辦理可行性研究。

此外，黃敏惠市長說，嘉義市縣生活圈需要完整的交通建設引領區域產業與民生發展。嘉義市的交通建設，不是只有鐵路高架工程，其實，還包括許多等待中央要兌現承諾的案件，如火化場生命園區聯外道路、大溪里及頭港里長年淹水問題無法解決，也有尚在規劃階段或是等待中央協助支援的案件，希望中央可以盡力協助解決。

交通部王國材部長回應公路建設議題部分，王部長指出，嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢工程第三期規劃，交通部已同意納入公路總局生活圈計畫補助約2.84億元，續由市府發包施工；另有關國道一號265K+286排水箱涵改建工程經高速公路局2度流標後，將調整經費及期程後，續辦本案招標作業，期能早日施工改善地方排水系統。嘉義交流道環道內設置滯洪池，王部長指示後續將由高公局召會邀市政府及水利單位討論加速解決。

黃市長更指出，有鑑於新竹科學園區發展成的產業聚落，為地方創造出優質的就業商機與高素質的人力，但是交通壅塞確也是新竹縣市難以徹底解決的痛，因此，值此嘉義市縣正處於周邊土地發展即將發生重大改變之時，應未雨綢繆，先將交通網路(道路系統及公共運輸)預為架構完善，避免重蹈新竹市、縣難以根治的交通壅塞。

對此，王部長回應有關市府申請之交通規畫與建設經費補助部分，將請市府續洽內政部營建署生活圈計畫，或協助市府向交通部公路總局公路系統計畫申請補助。至於市府所提「嘉義市路外停車場先期規劃暨闢建計畫」經費需求及「嘉義市整體路況資訊與路網壅塞改善擴充計畫」補助短缺部分，王國材部長亦請嘉義市政府可於第4季擬具計畫送交通部提案申請，如有相關經費，交通部將支持協助。

黃市長最後表示，阿里山風景區係享譽世界的國際級觀光景點，台18線省道是阿里山公路，原起點就是在嘉義市北門附近的忠孝路與博東路口，而阿里山鐵路也是在北門站發車，公路和鐵路的起點皆在此，從文化、歷史層面已深化嘉義人情感，所以，守住「阿里山入口門戶」的定位，結合北門驛重新將地標找回來，這對嘉義人來說是有情感的，甚至在文化歷史上都具有相當大的意義。

另外2012起嘉義市國際管樂節連年獲選為交通部觀光局「台灣觀光年曆」，成功帶動音樂藝術觀光話題，每年均吸引數十萬國內、外音樂愛好者前來朝聖，帶動地方觀光發展契機，今年正式邁入第30年! 更值得一提是嘉義市2020年首度舉辦「2020光織影舞-光影藝術展」活動，為期32 天累積吸引超過 8 0萬人次入園觀賞，其中10月10日國慶日當天更吸引超過 10 萬人次，爭先觀賞精彩無人機煙火表演，也讓活動場地北香湖公園一度成為 yahoo奇摩熱搜關鍵字，成功打造「全臺獨有的中秋節觀光品牌」，開創夜經濟，帶動雲嘉南周邊地區旅館住房率。嘉義市做為國際級觀光景點阿里山的入口門戶，肩負歷史文化保存與地方產業活化之重任。

上述有關市府爭取文化歷史與國際觀光行銷經費補助部分，王國材部長也當場允諾，台18線阿里山公路原起點永久性地標將俟地標型式確認後由公路總局興建，國際管樂節及「2022光織影舞-光影藝術展」活動，請交通部觀光局大力支持國際管樂節及2022光織影舞活動經費，讓管樂節及光影藝術展能型塑城市品牌，打造觀光亮點。