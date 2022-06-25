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摩鐵情侶雙屍命案！2人入住多天　催房不應...女子遭悶死床上

▲▼彰化雙屍命案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化驚傳雙屍命案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

彰化員林25日驚傳雙屍命案！一對男女入住某汽車旅館後，25日中午遲遲未退房，房務人員打電話也無法和男女聯絡上，因此前往查看，未料一開門就驚見男女雙雙陳屍在屋內，嚇得趕緊報警。警方獲報到場後，發現女子身上並無明顯外傷，疑被悶死；男子則倒臥在一旁，身上有槍傷，疑似自戕。而摩鐵工作人員則透露，該對男女已入住3、4天時間，一直都很準時繳交費用，25日到退房時間，卻遲遲無法和2人連絡上，孰料開門就驚見2人陳屍在屋內。

警方初步調查， 25日中午12時許接獲民眾報案，指出員林某汽車旅館有一對男女在旅館內身亡，死者為25歲蘇姓男子和22歲廖姓女子。據了解，2人為男女朋友關係，整起案件疑似是蘇男先將女友悶死後，再舉槍自盡，至於是否為他殺或自殺等相關案情，均仍有待進一步相驗後調查釐清。

汽車旅館工作人員則透露，該對男女入住已有3、4天時間，入住時看起來相當正常，每天也有下樓正常繳費，並正常出入，不過25日中午是因為已到12點的退房時間，工作人員遲遲無法和2人聯繫上，房務人員因此前往察看，未料一開門就驚見命案現場，嚇得立即報警處理。

▲▼彰化雙屍命案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲工作人員透露2人已入住多天，且每天都有下來正常繳費。（圖／記者唐詠絮翻攝）

工作人員表示，房務人員一開門時瞬間感受到一股不尋常的冰冷氣息，第一時間確認房內異狀後，也不敢再多看，嚇得馬上報警處理。主要還是因為2人已到退房時間，卻均未表示要退房或是要續住，打電話也都無法和2人聯繫上，前往察看時竟就直接目睹命案現場。

而警方也指出，中午12時許接獲民眾報案後，有派請救護車到現場支援，不過到場後發現蘇男和廖女2人均已明顯死亡，蘇男更有疑似自戕情形，不過詳細死因均仍有待進一步調查釐清。

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