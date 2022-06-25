董仔相親200多次、41歲才結婚　賢內助陪他打開國際市場

▲廖昆隆（左）與太太薛暖美（右）情牽30年，鶼鰈情深、羨煞旁人。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

廖昆隆27歲那年回到父親創立的三隆齒輪上班，卻面臨了家族企業經營最艱辛的時刻。他解釋，因早期三隆都是替人代工做齒輪加工，利潤微薄，「家裡人事費用支出龐大，我父親也不善於理財。有一些客戶倒了，欠債一直累積，最後貸款還不出來，欠了3千多萬元。」

錢關難過，他情關也難過。廖昆隆是個性木訥內向的老實人，身為家中長子的他，40歲還打光棍，差點急死雙親，「我媽替我安排了2百多場相親，其實我不是不想結婚，而是家裡欠了那麼多錢，我自卑又憂鬱，覺得自己還是不要結婚好了。」

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▲廖昆隆（右）相親2百多次，41歲時才與家住南投水里的薛暖美（左）結婚。

某天，媒人替他安排去台中相親，廖昆隆一天連相5位卻無下文。準備打道回府時，媒人緊急聯絡了一位出身南投水里、家族從事鐘錶零配件業的薛暖美來代打，意外促成一段姻緣。「我太太人剛好在台中出差，我看她很大方、有長輩緣，就留下了很好的印象。」

2人交往半年結婚，而廖昆隆喜歡攝影，曾參加台南攝影協會並擔任三屆會長。「我結婚的時候，我們那個社團幫我辦了一個結婚攝影比賽，專門來拍我的婚禮。」

▲新冠疫情前，薛暖美（右）常與廖昆隆（左）跑海外拓銷，逐漸打開三隆齒輪的國際市場。

採訪時，薛暖美紮著馬尾、穿著一席合身洋裝連袂受訪。個頭小小的她說話輕聲細語、身段柔軟，沒有什麼董娘的架子，「我們2個的個性很互補，他動作慢、我超級快；他生活白痴，我幫他看頭看尾。他水果也不會剝都要我餵，有次我乾脆拿一團紙餵他，他也吃下去。」



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