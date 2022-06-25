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南投子弟慨捐救護車回饋故鄉　慈濟贈N95守護一線防疫人員

▲南投縣政府獲贈救護車及可攜式心肺復甦機。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府獲贈救護車及可攜式心肺復甦機。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

出身南投的彩普科技董事長簡國銓攜手其妻宏泰電力董事林麗華，以雙方公司聯名捐贈南投縣消防局救護車1輛，回饋鄉里；另熱心民眾戴美雪也捐贈可攜式自動心肺復機1組，為偏鄉緊急救護挹注新量能。

縣府消防局24日舉行捐贈儀式，由縣府秘書長洪瑞智主持，簡國銓、林麗華夫婦倆都親自到場、心肺復機廠商也代表戴美雪出席，由洪瑞智代表接受捐贈，並回贈感謝狀及紀念品。

簡國銓表示，自己是南投市內興里土生土長的子弟，出外打拚多年，希望能回饋故鄉，因有感於故鄉有許多偏遠地區亟需緊急救護，因此特別與太太林麗華集結2家企業力量，共同捐贈一部救護車，盼能幫助更多人，及時挽救更多生命。

▲南投縣政府獲贈救護車及可攜式心肺復甦機。（圖／南投縣政府、慈濟基金會提供）

洪瑞智說，到院前緊急醫療救護服務品質攸關緊急傷病患之存活率，所以需要更多的救護資源挹注，感謝簡國銓夫婦及戴美雪熱心捐贈救護車及可攜式自動心肺復機；消防局長林聰吉也表示，此次獲贈救護車不僅讓救護人員執勤時增添一份安全感，也有效提升救護醫療品質，讓縣民生命安全更有保障。

▲慈濟南投志工致贈N95口罩、關懷確診消防弟兄。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟南投志工致贈N95口罩、關懷確診消防弟兄。（圖／慈濟基金會提供）

另國內COVID-19疫情正值高原期，南投縣近期單日本土確診皆破千例，今年累計迄23日達4萬9千多例；佛教慈濟慈善事業基金會南投慈濟志工也於昨日致贈南投縣消防局N95口罩5010個，並給予確診消防人員的「安心祝福禮」27份，守護第一線防疫人員的健康。

消防局表示，救護案件比照六都全面提升為配戴N95口罩，由於目前確診民眾多，同仁近期執行確診載運工作，也陸續有多人確診；消防局長林聰吉說，慈濟志工繼上次贈送快篩試劑之後，又即時贈送N95口罩，並關懷確診的防護
同仁，非常感謝慈濟的大愛。

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