全國最大原民部落農用水源不穩　農水署砸1.1億改善灌溉系統

▲信義鄉羅娜村擴大灌溉四期工程動工，將全面改善150公頃農田用水。（圖／蔡培慧提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為解決信義鄉羅娜村旱灌問題，農委會農田水利署投入1.1億經費、核可分四期實施「擴大灌溉服務」，並於今天舉行羅娜灌溉工程開工典禮，未來可望改善當地廣達150公頃農地灌溉問題，讓農民更能安心耕作。

農委會主委陳吉仲、農水署長蔡昇甫及雲林管理處長林國華今天親自出席開工活動，前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，立委羅美玲、伍麗華、孔文吉，南投縣議員王秋淑、部落會議主席司英傑、信義鄉民代表谷明耀、伊斯巴拉淦‧吾瑪斯及羅娜村長伍福民也都出席關心羅娜灌溉用水。

蔡培慧指出，信義鄉是梅子、高山蔬菜、彩椒、番茄及高山花卉的重要產區，有1600多人口的羅娜村則是台灣最大的原住民族部落，但農民長久以來仰賴筆石溪取水，遇到枯水期就無水可用，農灌設施缺乏整體性規劃更導致管線十分雜亂，他在2020年剛接任行政院中辦執行長時，就接獲當地鄉親的陳情，12月即與林國華現勘現行蓄水池無法支應灌溉面積用水問題，也請農水署評估增設蓄水池及管線治理的通盤規劃。

農水署表示，本次擴大灌溉服務分4個階段：第一期工程耗資574萬元改善引水灌溉設施，在筆石溪新建取水工、排砂水門、擋土牆及管線，已於3月完工，2到4期工程也陸續發包開工。

蔡昇甫說，不當的分水點會讓水源四散、分配不均且影響取水，第二期蓄水池工程已於今年5月中旬開工，希望改善紊亂的接水管，第二、三期工程完工後，將有效將導水管引水至新設的A1、A2蓄水池，也能改善既有導水管占用水溝、導致豪雨來時區域淹水問題。

林國華表示，第四期工程則規劃40處100立方米配水點對應40個灌溉子區，符合農民用水公平性，每處配水點亦會採用兩座50立方米配水池，多元提升末端供水穩定性，大家都有水用、可安心耕種；第2至4期總工程經費約1億427萬元，受益面積約150公頃，將可全面改善羅娜地區的灌溉水源。

陳吉仲和羅美玲都感謝農水署及行政院中辦近3年來努力展現行政高度效率，迅速與公所著手協調旱灌設施用地及相關規劃；伍麗華表示，所有工程竣工啟用後，不但能讓全區有穩定的水源供應，也能增加更多作物產量，王秋淑說當地幾十年無法解決的水源問題，如今終於有了完善設施，得以創造良好務農環境、讓更多青農安心在信義鄉耕作。