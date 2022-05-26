　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

3大QA秒懂使用規則！麥當勞6／1起全門市開放「自備飲料杯折5元」

▲▼麥當勞全門市6月1日起全門市自備飲料杯現折5元。（圖／業者提供）

▲麥當勞全門市6月1日起自備飲料杯現折5元。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

因應環保署公告自今年7月1日起，全台連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場，凡消費者自備飲料杯須提供與未自備飲料杯至少5元價差，繼6門市搶先試辦「用環保杯現折5元」後，「麥當勞」今（26）日宣布全門市6月1日起正式全面開放，並列出3大使用QA讓民眾一次看懂使用規則。

▲▼麥當勞全門市6月1日起全門市自備飲料杯現折5元。（圖／業者提供）

▲麥當勞搶先全台通路開放「環保杯現折5元」優惠。

搶先全台通路，麥當勞今（26）日宣布全門市6月1日起正式開放「自備環保杯折5元」優惠，且無論大中小杯通通有，凡消費者於門市櫃檯、得來速點餐時須提前告知店員有自備飲料杯，再經由確認杯子材質、尺寸後無誤後即可進行折抵，而消費者則須提供清洗過（不含杯蓋）的乾淨杯子給門市人員，裝好飲料後再由消費者自行蓋上杯蓋。

▲▼麥當勞全門市6月1日起全門市自備飲料杯現折5元。（圖／業者提供）

▲麥當勞貼心列出自備環保杯3大QA讓民眾看懂使用規則。

業者同步貼心整理自備環保杯的3大使用QA，包括「任何杯子都適用自備飲料杯優惠嗎？」必須自備「非一次用飲料杯」購買飲料才享優惠，無法使用寶特瓶、保麗龍、一般紙杯、外帶塑膠杯等容器；「任何飲料都可以用自備飲料杯盛裝並享有優惠嗎？」除罐裝、瓶裝飲料之外，所有McCafé咖啡、茶飲、冰沙皆適用；「自備飲料杯者可透過自助點餐機或歡樂送點餐/結帳嗎？」自備飲料杯者須透過櫃檯或得來速點餐及結帳，經確認杯子材質與尺寸適用後才可折抵。

另針對原本的環保杯集點活動則將進行至5月31日，累積之點數則可兌換至6月底，提醒消費者留意手邊集點卡以確保自身權益。

【你可能也想看】

►芋頭控揪團！清原外送限定「芋頭沙西米露買1送1」連14天開喝　
►嗑爆漢堡、披薩買1送1！8大速食店「激省優惠」來了　還有1元雞塊
►衝！新開手搖店限時1天搶喝「20元珍奶」　加碼連7天買1送1

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
快訊／日本將開放外國觀光客入境！　適用對象曝光
秦楊遭控「欠700萬跑路」怒反擊！　痛揭悽慘現況
9月恐難正常生活！李秉穎估：7月底「高峰會過去」　最多40%
中小學可否提前放暑假？　教育部長給答案
女兒打BNT亡！　母全身發抖喊沒要國賠「只想看解剖報告」
快訊／NBA塞爾提克聽牌！　雙探花合砍47分撲滅熱火
台北等5縣市不提早放暑假！　全國遠距教學一次看
快訊／梅雨鋒面狂轟！　12縣市大雨特報
把握雨停空檔！入夜迎「一波降雨高峰」　放晴時間曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

3大QA秒懂使用規則！麥當勞6／1起全門市開放「自備飲料杯折5元」

超商早餐新選擇！飽足系「美式熱狗堡」、「日式牛肉堡」開吃了

【廣編】療癒系夢幻打卡品　維他露彈藍色蘇打消暑新上市

快訊／7-11開出4張千萬發票！最新中獎名單一次看

夏日必備展現自我風格　北捷燈箱給你時尚靈感

快訊／只花60元就中了！全家開出2張千萬發票　中獎名單一次看

快訊／全聯開出千萬發票！消費者買「鮮乳、饅頭」就被財神眷顧

【廣編】麥卡倫「精粹世界系列」出發紐約　與「限量威士忌」踏上城市探索感官之旅

快訊／只買1瓶飲料！萊爾富開出1張千萬發票

超商開賣「師園鹽酥雞」了！皮酥肉嫩、咬下爆汁　限時55元爽吃

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

黑貓成精「說人話」想開門　網笑翻求把你阿嬤賣掉版

童一靠20萬天線寶寶倒地　業者改口認錯：賠款全退

顏佑庭淚別...楊銘威狂接哏全員噴笑　「亞綸哥＝楊哥」鬼鬼.姚元浩笑出豬叫聲

醉駕衝斑馬線險奪3命　母遭撞仍緊抱6月大嬰

吳姍儒放閃老公「結果後悔惹」　出關有幹嘛？炎亞綸妙答：我喜歡陽台

3大QA秒懂使用規則！麥當勞6／1起全門市開放「自備飲料杯折5元」

超商早餐新選擇！飽足系「美式熱狗堡」、「日式牛肉堡」開吃了

【廣編】療癒系夢幻打卡品　維他露彈藍色蘇打消暑新上市

快訊／7-11開出4張千萬發票！最新中獎名單一次看

夏日必備展現自我風格　北捷燈箱給你時尚靈感

快訊／只花60元就中了！全家開出2張千萬發票　中獎名單一次看

快訊／全聯開出千萬發票！消費者買「鮮乳、饅頭」就被財神眷顧

【廣編】麥卡倫「精粹世界系列」出發紐約　與「限量威士忌」踏上城市探索感官之旅

快訊／只買1瓶飲料！萊爾富開出1張千萬發票

超商開賣「師園鹽酥雞」了！皮酥肉嫩、咬下爆汁　限時55元爽吃

陸官媒：洪秀柱訪新疆　讚社會和諧歡樂「各族群眾臉上洋溢笑容」

買房給爸媽！裝修一年「她慘噴650萬」　真相崩潰：花了冤枉錢

防止陸蟹媽媽遇路殺　交通部今年推試驗性生態廊道

味全龍二軍傳疫情　林旺衛快篩陽性

小王腰痛無法滿足！人妻「吸1口鹹鹹」哭喊：我慾求不滿　夫秒綠炸

德州槍手「拿刀狂割自己臉」只為了好玩　密友曝屠殺前詭異私訊

安珀赫德被打臉「氣到衝出法庭」！無視法官畫面曝　爆對罵自家律師

趙麗穎新劇待遇超狂「高訂禮服」換不停！　露肩裙、華麗披肩洩氣場

外送限定！春水堂「黃金香酥雞買1送1」限時搶吃

護國神山加持！陳其邁滿意度大提升　高雄獲「最佳施政進步」城市

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

消費熱門新聞

是你嗎？全聯開出千萬發票

快訊／7-11開出4張千萬發票！

快訊／全家發票最新中獎名單出爐

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

蛋撻迷放心了！肯德基新品牌曝光

超商推出包廂！每小時100主打高隱私

草莓網也能買到台灣EUA認證快篩最低46元

麥當勞全門市6／1起開放環保杯現折5元

超商開吃美式熱狗、日式牛肉堡！

超商獨賣「師園鹽酥雞」皮酥咬下爆汁

超商獨賣！最新「4款冰淇淋杯」來了

端午限定「三星蔥牛肉堡」只賣2周

全聯開賣唾液快篩！全台門市首批5萬盒

專業醫師研發一天一杯輕鬆甩肉

更多熱門

相關新聞

麥當勞玉米湯加2料　她一喝秒跪

麥當勞玉米湯加2料　她一喝秒跪

玉米濃湯是一道相當經典的湯品，也有許多獨特的美味喝法。一名女網友日前在Dcard表示，朋友告訴她一種麥當勞玉米濃湯的新喝法，只要簡單加入2種東西後充分攪拌，就能喝到宛如西餐廳高級版的濃湯，好喝到讓她決定立刻發文分享，貼文一出立刻引發網友熱議。

肯爺IG無預警曝光「麥當勞新包裝」

肯爺IG無預警曝光「麥當勞新包裝」

手機沒鎖！2歲童亂按外送「狂訂31個麥當勞漢堡」

手機沒鎖！2歲童亂按外送「狂訂31個麥當勞漢堡」

吃麥香雞驚見2條腿！死青蛙沾美乃滋照曝光

吃麥香雞驚見2條腿！死青蛙沾美乃滋照曝光

速食店「8支炸雞腿下殺56折」明天開吃

速食店「8支炸雞腿下殺56折」明天開吃

關鍵字：

麥當勞環保杯飲料杯折5元

讀者迴響

熱門新聞

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

強尼戴普幫忙安珀赫德拿到水行俠

原只是拍廣告…男星飛大陸「2年沒再回過家」

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

校園日增近萬例！4縣市今宣布是否提早放暑假

理財女專員報名台AV女優！　碗公級上圍戰N次

北市中小學、附幼下週維持遠距　私幼實體上課

新郎厭世臉迎娶富千金！光嫁妝就超3500萬

強尼戴普羞辱安珀：浪費我精液

直擊最強奶媽「收工藍寶堅尼接送」

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

即／盧秀燕：高中以下遠距教學延至6/2

國小童沒電腦到圖書館上課　館方1舉動超暖

「鮭魚」名改不回來求立委國會質詢　鄉民狂酸

更多

最夯影音

更多
強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻
叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面