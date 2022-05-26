3大QA秒懂使用規則！麥當勞6／1起全門市開放「自備飲料杯折5元」

▲麥當勞全門市6月1日起自備飲料杯現折5元。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

因應環保署公告自今年7月1日起，全台連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場，凡消費者自備飲料杯須提供與未自備飲料杯至少5元價差，繼6門市搶先試辦「用環保杯現折5元」後，「麥當勞」今（26）日宣布全門市6月1日起正式全面開放，並列出3大使用QA讓民眾一次看懂使用規則。

▲麥當勞搶先全台通路開放「環保杯現折5元」優惠。

搶先全台通路，麥當勞今（26）日宣布全門市6月1日起正式開放「自備環保杯折5元」優惠，且無論大中小杯通通有，凡消費者於門市櫃檯、得來速點餐時須提前告知店員有自備飲料杯，再經由確認杯子材質、尺寸後無誤後即可進行折抵，而消費者則須提供清洗過（不含杯蓋）的乾淨杯子給門市人員，裝好飲料後再由消費者自行蓋上杯蓋。

▲麥當勞貼心列出自備環保杯3大QA讓民眾看懂使用規則。

業者同步貼心整理自備環保杯的3大使用QA，包括「任何杯子都適用自備飲料杯優惠嗎？」必須自備「非一次用飲料杯」購買飲料才享優惠，無法使用寶特瓶、保麗龍、一般紙杯、外帶塑膠杯等容器；「任何飲料都可以用自備飲料杯盛裝並享有優惠嗎？」除罐裝、瓶裝飲料之外，所有McCafé咖啡、茶飲、冰沙皆適用；「自備飲料杯者可透過自助點餐機或歡樂送點餐/結帳嗎？」自備飲料杯者須透過櫃檯或得來速點餐及結帳，經確認杯子材質與尺寸適用後才可折抵。

另針對原本的環保杯集點活動則將進行至5月31日，累積之點數則可兌換至6月底，提醒消費者留意手邊集點卡以確保自身權益。

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