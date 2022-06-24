烏克蘭成歐盟候選國　這國總理「勸別再幻想」：我們已候補8年了

▲阿爾巴尼亞成為歐盟候選國8年，仍未開始「加入」（Aaccession）談判，總理拉馬在記者會上表情無奈。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

歐盟各國領導人23日在布魯塞爾舉行為期2天的峰會，會期第一天就宣布通過烏克蘭與摩爾多瓦成為「歐盟候選國」。烏克蘭總統澤倫斯基表示，這是個「歷史性時刻」。不過，阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）卻沮喪地說，阿爾巴尼亞獲候選國資格迄今已來到第8年，他勸烏克蘭人「不要抱有太多幻想」。

根據路透報導，歐盟27個成員國23日同意授予烏克蘭和鄰國摩爾多瓦候選國資格，喬治亞則因為執政黨對民主規範的逐步侵蝕而未能獲資格。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）回應，「這是（烏克蘭與歐盟）關係的一個空前的歷史性時刻」、「烏克蘭的未來在歐盟」。歐盟外交代表波瑞爾（Josep Borrell）則說，「今日標誌了我們將共同走過漫長旅程的開端。」

▲阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）23日出席於布魯塞爾舉行的西巴爾幹國家和歐盟領導人會議，並於會後記者會上發表談話。（圖／路透）

然而，歐盟對於巴爾幹半島國家申請入盟的進程，卻相對保持沉默，包含阿爾巴尼亞、波士尼亞、科索沃、蒙特內哥羅以及北馬其頓的國家領導人稍早與其他歐盟成員國領袖會面。其中阿爾巴尼亞總理拉馬在抵達會場時沮喪地說，「歡迎烏克蘭加入，給予候選資格是美事一樁，但我希望烏克蘭人民不要對此抱有太多幻想。」

拉馬表示，北馬其頓17年來一直是歐盟候選國，而阿爾巴尼亞也已經等了8年。他批評，保加利亞阻擋阿爾巴尼亞與北馬其頓加入歐盟，「這個北約國家『綁架』了另外2個北約成員國，這是一種恥辱。當歐洲後院處於熱戰之中，其他26國作壁上觀，表現出膽小的無能。」

報導指出，保加利亞與北馬其頓之間存在長期的歷史與文化爭端，歐盟成員國長期敦促保加利亞接受一項妥協協議。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，西巴爾幹地區的國家與公民為了實現加入歐盟的可能性，已經等待了近20年。他認為，歐盟須改革內部程序，為新成員國的加入做準備，關鍵的問題在於須改變全體一致同意的要求，改行多數決。

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