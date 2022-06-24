殭屍展開幕記者會！正妹殭屍親臨現場　圓滾滾大眼秒吸目光

記者戴上容、陳韻如／台南報導

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」展覽將在明（25）日登場，而日前展方日前在曬出一系列逼真殭屍照，引發外界熱烈迴響，不少人早早就搶先購票，迫不及待想入場看展。而今展方舉辦開幕記者會，一名美女殭屍現身會場，造成現場轟動。

▲殭屍展開幕記者會，正妹殭屍現身會場。（圖／記者戴上容攝）

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「亞洲地獄與幽魂」未開幕先爆紅！台南美術館日前才在臉書上貼出一張「湘西趕屍」照，瞬間引起大批網友熱議，而美術館也表示，該特展是2018年法國凱布朗利博物館所策畫展出的，主要是由西方人的角度，觀察亞洲包含日本、泰國、中國等地鬼怪文化與未知世界的想像，並沒有在超自然力量的部分進行任何討論。

▲展方特地送上乖乖給所有與會人員。（圖／記者戴上容攝）

除了東方世界對於鬼魂等意象展現外，展覽也展出了西方世界對於鬼魂等意象表現，而從內裝門簾上更可見幾個怪獸的布幕，雙眼怒目圓睜，配上布滿獠牙的血盆大口，震懾力十足，而布幕的下方還有2隻被線纏繞的娃娃，氣氛渲染相當到位，不過有關相關細節與佈展者所欲表達出的內涵表現，還要請民眾自己入內參觀，細聽人員解說。

此外，展方於今日召開開幕記者會，而引人注目的是，現場來了一名美女殭屍，她一現身會場便吸引眾人目光，再加上她圓滾滾的大眼睛，卻穿上殭屍服，衝突的美感格外吸睛。另外，展方還特地送上零食乖乖，讓與會人員都能夠「逢凶化吉」。