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社會 社會焦點 保障人權

創意家小編偷圖發梗賣豪宅　「斑比」部落客開吉結局曝光

▲▼Banbi斑比美食旅遊網。（翻攝Banbi斑比美食旅遊網）

▲美食部落客「斑比」遭知名代銷公司「創意家行銷」重製2張美食照。（翻攝Banbi斑比美食旅遊網）

記者黃宥寧／台北報導

美食部落客「斑比」拍的2張美食照，遭知名代銷公司「創意家行銷」黃姓小編重製用來行銷房產，法院審理時，創意家委任律師表示「「被告行銷的是價值幾千萬房屋，消費者不可能會因為看到幾十塊美食的照片就來購屋」讓斑比痛徹心扉，日前士林地院宣判，依違反著作權判黃姓小編拘役50日，公司督導不周及未達成和解、處罰金10萬元。

「正義雖然會晚到，但它一直在。」部落客斑比在臉書寫下訴訟關係這段日子的心情，她發文表示，2020年5月經過其它KOL（Key Opinion Leader 關鍵意見領袖）告知，驚訝發現她的2張美食照在未經詢問、授權下，遭創意家行銷重製、改用於他們的FB及IG，上面的浮水印更消失不見，被壓蓋該公司的名稱、建案名稱，更以文字附註滿滿的賞屋、看屋和預約資訊，斑比向對方聯繫，竟得到「岩盤浴券2張」回覆，甚至一句道歉都沒有，因此決定提起告訴。

判決指出，2020年5月1日黃姓男子受雇創意家小編，負責廣告行銷及編輯工作，卻使用斑比（許小姐）在「Banbi斑比美食旅遊」部落格網站上所刊登、印有「BANBI.TW」浮水印、取鏡「和記豆漿店」、「Ombre餐廳」餐飲擺設的照片2張，重製後用在行銷「宏築信義」、「吉美大安花園」等房產之後上傳臉書及IG。

黃姓小編表示，前年5月正值新冠肺炎期間，台灣被世界衛生組織秘書長譚德塞指控收到來自台灣的種歧視言語及死亡威脅等，各社群網站因此發起「來自臺灣的攻擊」主題標籤（＃This attacks comes from Taiwan）活動，藉此分享台灣美食、美景作為回應，他是基於相同目的，才分享2張照片並加註主題標籤，否認是為了商業目的。

黃的辯護人指出，黃姓小編與許女並沒有市場相互競爭關係，該公司行銷的是價值幾千萬房屋，消費者不可能會因為看到幾十塊美食的照片就來購屋，通常消費者都是被學區、公共建設所吸引，因此分享美食照片不僅不可能使著作產生市場替代效果，反而是會讓許女經營的部落格增加曝光。

法官認為，照片是許女使用自己的相機配上攝影技巧，拍攝而成，屬於她的創作情感及思想，得受到保障，但黃姓小編卻未經授權擅自重製，確實違反著作權。

法官也指出，黃姓小編在房地產行銷公司擔任網路行銷人員，相較一般民眾，更常使用圖文著作編輯，得知下載他人圖文著作前須經授權，何況「斑比」的作品都有浮水印「BANBI.TW」，各篇文章最後都有註明「版權所有」、「圖文請勿任意轉載，若有需求煩請來信詢問」等文字，更證明黃姓小編有侵害著作權的主觀犯意。

法官審酌黃姓小編受雇創意家公司，經營臉書粉絲專頁及專屬IG，應謹慎處理相關圖文引用，已侵犯著作權，依法判處拘役50日，創意家也因督導不周未談成和解，遭罰10萬罰金。

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