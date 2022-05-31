追劇神器上傳盜版《屍速列車》獲百萬點閱　歐酷網路判賠200萬

▲歐酷網路公司開發「電視連續劇2」APP，因上傳盜版《屍速列車》遭車庫娛樂怒求償千萬。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台北報導

歐酷網路公司因開發「電視連續劇2」APP，並在2016年搶先車庫娛樂在戲院放映前，上傳「屍速列車」與其系列片「起源：首爾車站」等夯片，點閱次數更高達140萬餘次，因此遭車庫怒告侵害著作權。案經上訴至二審後，法院判歐酷網路公司需賠償200萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，車庫娛樂電影公司先是在2016年6月、8月，先後與韓國電影公司簽訂專屬契約，因此取得電影「屍速列車」與其系列片「起源：首爾車站」等授權，約定2片可在台灣戲院放映、重製為影音光碟，並可經銷、出租、公播等權利。

不料歐酷網路公司所開發的「電視連續劇2」APP中，不但未經授權，更搶在台灣地區電影上檔前，率先在APP內上架，2部影片在APP內吸引高達140萬餘次人數觀看。

車庫怒指，若以該片上映期間每張票270元計算，歐酷網路公司所為，至少害他們損失高達3.78億元的票房，怒告歐酷侵害著作權，並以每部影片500萬元計算，求償1000萬元。

而歐酷網路公司的劉姓負責人出庭時則辯稱，他們僅是將他人在國外上傳至第三方影音平台的連結彙整給使用者，並未侵害車庫娛樂在台灣地區所取得的公開傳輸權之專屬授權。

劉男強調，APP中的連結鈞導向法國知名影音分享平台「Dailymotion」，他們僅在APP內放上整理網路上既存的影音連結，更僅僅只是網路搜尋服務提供者。

劉男還辯稱，屍速列車系列片中，「起源：首爾車站」為動畫片，成本僅57.5萬美金，全球票房更僅100萬美金，還被網友批評為地雷片，不應與「屍速列車」相提並論，且車庫娛樂所指140萬次的點閱率並非客觀，因APP內並無統計觀看人數，其相關數據取得根據均為新聞報導，何況他們在接到車庫通知後，也立即移除當事2部電影。

不過法官審理後指出，依據著作權法規定，搜尋服務提供者對於其使用者侵害他人著作權或製版權之行為，不需負賠償責任，需為對所搜尋或連結資訊設有侵權不知情，或未直接字使用者之侵害行為或有財產上利益，又或在經著作權人通知侵權後，立即移除侵權內容。

不過劉男於本案刑事庭審理時曾指出，他有看過某些影片因版權問題被影音平台下架，且APP主要開發技術是會自動去搜尋楓林網、LOVE TV SHOW等網站，難認劉男主觀上對於所提供的影音連結涉有侵權一事還不知情，刑事部分判劉男有期徒刑3月定讞，得易科罰金，另民事部分還須賠償車庫娛樂200萬元，全案仍可上訴。