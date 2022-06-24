飯店業大亨偷養小三10年！正宮硬起來「求償800萬」　1原因她慘敗

▲台中飯店業大亨被前妻指控婚內外遇，遭求償800萬元，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台中報導

台中一名正宮指控，自己身為飯店大亨的前夫在兩人離婚前外遇，且與小三情纏10年，前夫也親口承認此事，讓她認為自己的配偶權嚴重受到侵害，因此憤而對前夫及小三提告求償800萬元。不過，法官審理後時，正宮並未提出有利證據證明其前夫外遇，法官認定罪證不足，最終判她敗訴。

正宮主張，其前夫是台中某飯店大亨，而前夫卻在婚姻存續期間的2008年起就出軌，被她發現後，前夫還曾簽下切結書，承諾不再與小三往來，但沒想到兩人卻仍藕斷絲連，又被她發現有不當交往，而此事前夫也親口證實，讓她認為配偶權嚴重受到侵害，因此憤而對前夫及小三提告求償800萬元。另外前夫還須賠償10萬元的精神慰撫金、小三也須另外賠償10萬元侵害配偶權賠償金。

對此，男方辯稱，自己在離婚前並未承認有外遇，再者他也從來沒有外遇，因此希望法官駁回正宮之訴；而小三方面，則未出庭辯論，也未提出任何書狀聲明。

不過，法院審理時，正宮並無法提出更多有利證據來證明前夫有對婚姻不忠，也沒有舉證前夫與小三有任何不當的交往，或是逾越社會可以容忍的行為，再加上她也曾對小三提告通姦，但均獲不起訴處分，法官最終駁回請求，判正宮敗訴。全案可上訴。