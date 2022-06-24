高雄8歲童打莫德納第二劑！竟心肌炎送加護病房　醫曝最新病況

▲高雄學童施打莫德納疫苗。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名8歲男童日前接種第二劑莫德納疫苗，2天後居然出現了心肌炎不良反應，隨後住進高雄長庚兒童醫院加護病房觀察中，該家長提醒，雖然疫情嚴峻，是否疫苗接種間隔時間太短，真的要審慎評估。對此，高雄長庚表示，該兒童狀況穩定，預計今天就可回家；高雄市衛生局則表示，下午3點記者會將統一說明。

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▲高雄學童施打莫德納疫苗。（圖／高雄市政府提供）

這名8歲童家長在高雄地方臉書社團PO出「給各位家長的忠告」，他說，政府開放6-11歲兒童打完疫苗第一劑四週後，可以再接種第二劑，但建議可以先暫緩。因為二兒子在6/17接種了第二劑莫德納疫苗，6/19卻出現了心肌炎不良反應。

該家長表示，兒子在高雄長庚兒童醫院加護病房觀察中，醫生也證實這是接種疫苗的反應，目前持續觀察中尚未出院。他提醒各位家長，雖然疫情嚴峻，是否疫苗接種間隔時間太短，真的要審慎評估。

▲高雄長庚兒童內科加護病房主任林盈瑞。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄長庚兒童內科加護病房主任林盈瑞表示，該位兒童到院後有適時給予處理以及最適當的醫療，目前小朋友狀況穩定，已經轉出加護病房，預計今天就可以回家。

林盈瑞提醒，小朋友接種疫苗時，確實會有極少機會會有心肌炎個案，家長在兒童接種完後，要持續注意14-28天，如果孩子出現胸悶、胸痛、合併冒冷汗、心律不整情形，要趕快就醫。

對於該兒童心肌炎狀況，以及是否為高雄兒童首例或全國首例？高市府衛生局表示，將於今日下午防疫記者會一併說明。