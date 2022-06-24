77戶超賣成700戶！　無良建商詐欺重判6年6月

▲海吉市成爛尾樓，整棟淪落法拍下場。（圖／翻攝自Google Maps）



記者崔子柔／綜合報導

位在基隆市中山區中華路、鄰近火車站的建案「海吉市」爭議不斷，碩晟建設公司負責人李太行2013年推出預售建案時，竟一屋多賣，77戶房重複賣出超過700次，最後整棟樓遭法拍，數名屋主付了錢又沒地方住。基隆地院近日依詐欺取財罪，判李男6年6月徒刑。

根據判決書內容，李太行推出預售建案後，不僅和銀行貸款，還被指控利用買賣契約，將數十間預售屋抵押給金主，借來數千萬至上億元資金支付工程款項，等到海吉市完工，李男繼續用上述方式借款，還把已經拿去抵押的房子，重複賣給多名買主。

據了解，李男要求買主將購屋款項匯進其公司帳戶，吞下超過4200萬元，為了要籌更多錢，他會答應金主把部分借款匯進某帳戶作為擔保，或是簽附買回買賣契約，最後僅77戶的海吉市，被李男狠狠簽下700多份的買賣契約。

李男向銀行貸款2.3億元，金主借款、購屋者付的款項共4.9億元，總共7.2億元，扣除建屋成本後仍有約1.3億元不知去向，基隆地院指出，李男重複賣屋，同時用高利息和金主借款，根本還不出本金，最後紙包不住火。

法官認為，李男沒有依照消保法規定，將公司財務惡化狀況透露給買主，刻意隱瞞讓數名買主付款，和詐欺犯沒兩樣，造成受害者權益大受影響，不少人也因為付了購屋款讓生活困難，依詐欺取財罪判李男6年6月。